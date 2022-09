Pixel Watch: Google verrät neue Details zu den Farben der Smartwatch – nicht alle überall verfügbar (Videos)

Google wird in wenigen Tagen die erste Pixel Watch vorstellen, über die längst sehr viele Details bekannt geworden sind – zum Teil auch vom ‚Made by Google‘-Team selbst. Jetzt legt man erneut nach, bestätigt einen Teil der bekannten Farbauswahl und hat leider auch schlechte Nachrichten für die Nutzer, die sich schon ihre Lieblingsfarbe herausgepickt haben. Denn es wird nicht alle Armband-Modelle überall geben.



Die Pixel Watch ist längst ein offenes Buch und auch die verfügbaren Farben haben wir euch bereits ausführlich vorgestellt. Interessant ist vielleicht die schwarze Variante, die tatsächlich eine matte Oberfläche haben soll – was von dem unten eingebundenen Video aus dem offiziellen Google-Kanal bestätigt wird. Leider können wir in der Übersetzung aber auch die Tatsache lesen, dass nicht alle Farben in allen Regionen verfügbar sind. Man bezieht sich dabei auf die Farbe und das Material des Armbands.

Details gibt es dazu noch nicht, sodass wir nur spekulieren könnten, welche Farben es international auf den Markt schaffen werden. Ich denke, dass die im Marketing verwendeten Farben (siehe oben) ziemlich sicher in allen Märkten verfügbar sein werden. Die Verfügbarkeit der reinen Smartwatch in den vier Farben (Obsidian matte finish, Chalk, Charcoal und Coral) sollte man hoffentlich weltweit hinbekommen und die mögliche Vorauswahl der lang wartenden Nutzer nicht torpedieren.

Im Folgenden kurzen Video von Google Taiwan seht ihr die Uhr im matten Schwarz sowie die in Bestätigung in Textform (siehe obige Übersetzung).









Bisher bekannte Informationen zu den Pixel Watch-Farben

