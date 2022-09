Jale Inan: Google ehrt die Archäologin mit einem sehr schönen Doodle – diese Szene ist heute zu sehen

Am heutigen 27. September ehrt Google die türkische Archäologin Jale Inan mit einem sehr schönen Google-Doodle, was wirklich recht überraschend ist. Jale Inan hat unter anderem eine bekannte Statue vervollständigt und die Rückholung in ihre Heimatstet Istanbul erreichen können. Heute vor genau elf Jahren ist die Statue an ihren Platz zurückgekehrt. Für dieses Ereignis verzichtet Google sogar auf das Geburtstags-Doodle.



Eigentlich hätte Google am heutigen 27. September ein Geburtstags-Doodle schalten sollen, wie man das seit 20 Jahren tut, doch offenbar ist in diesem Jahr ein wenig anders und man ehrt stattdessen Jale Inan. Die türkische Archäologin ist heute im Mittelpunkt des Doodles zu sehen und dabei zu beobachten, wie sie symbolisch eine Statue vervollständigt. Dieses Ereignis mit der ‚Farnese Hercules‘-Statue wird in Form des Google-Schriftzugs zelebriert.

Jale Inan hebt in diesem Fall das kleine ‚g‘ des Google-Schriftzugs. Alle anderen Buchstaben sind angedeutet zu sehen und als Gesamtbild recht gut zu erkennen. Nach vielen Jahren ihrer Tätigkeit rund um die Suche und die Rückkehr der Statue in die Türkei, war es erst am 27. September 2011 soweit – also vor genau elf Jahren. Jale Inan sollte die Rückkehr leider nicht mehr erleben, denn sie starb schon ein Jahrzehnt zuvor. Zu dieser Zeit wurde die vervollständigte Statue im Museum of Fine Arts in Boston ausgestellt.

Mehr Informationen zu Jale Inan findet ihr direkt bei Wikipedia. Ob man den heutigen Google-Geburtstag mit einem echten Doodle nachholen wird, so wie man das zwei Jahrzehnte lang am 27. tat, lässt sich schwer sagen. Einen Überblick bekommt ihr in diesem Artikel.

