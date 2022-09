24 Jahre Google: Mit diesen Doodles hat Google in den letzten 20 Jahren Geburtstag gefeiert (Galerie)

Google feiert morgen den 24. Geburtstag der Websuche und wird dafür mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder ein Doodle schalten. Das war auch in den letzten zwei Jahrzehnten nicht anders und insbesondere das Doodle zum 19. Geburtstag dürfte so mancher Nutzer bis heute nicht vergessen haben. Anlässlich des heutigen Geburtstags blicken wir noch einmal zurück und zeigen euch, wie Google den Geburtstag der Suchmaschine in den vergangenen 20 Jahren gefeiert hat.



Wir haben Googles 24. Geburtstag in den letzten Wochen ausführlich begleitet und wer viele Einblicke in die Geschichte des Unternehmens haben möchte, ist an dieser Stelle gut aufgehoben. Der Geburtstag der Suchmaschine wird tatsächlich schon seit 2002 mit Doodles gefeiert, was uns auch einen sehr schönen Überblick darüber gibt, wie sich die Doodles im Laufe der Jahre gewandelt haben und auch immer aufwendiger wurden. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht aller Doodles

23 Jahre Google

22 Jahre Google

21 Jahre Google

20 Jahre Google

19 Jahre Google

18 Jahre Google

17 Jahre Google

16 Jahre Google

15 Jahre Google









14 Jahre Google

13 Jahre Google

12 Jahre Google

11 Jahre Google

10 Jahre Google









9 Jahre Google

8 Jahre Google

7 Jahre Google

6 Jahre Google

5 Jahre Google

4 Jahre Google

» 24 Jahre Google: Rückblick auf Googles Geschichte, alle wichtigen Daten, historische Aufnahmen & einiges mehr