Google Wallet: Schnelle Nutzung auf Smartwatches – Update bringt alte Google Pay-Funktion wieder zurück

Das Bezahlen mit der Smartwatch ist eine bequeme Sache und dürfte sicherlich von vielen Nutzern verwendet werden, die erst einmal auf den Geschmack gekommen sind. Jetzt gibt es ein kleines Update für den Google Pay-Nachfolger Google Wallet auf einigen Wear OS-Smartwatches, das eine vor einiger Zeit verschwundene Funktion zurückbringt: Die Wallet-App lässt sich wieder per Doppeltouch öffnen.



Nutzer einiger Wear OS-Smartwatches hatten lange Zeit den Komfort, die Google Pay-App mit einem doppelten Touch auf das Display zu starten und so direkt zum Zahlen bereit zu sein. Das gilt unter anderem für die Fossil Gen 5 oder die TicWatch-Geräte. Doch das Upgrade auf Google Wallet hat diese Funktion versehentlich oder vielleicht auch absichtlich entfernt, was bei den Nutzern verständlicherweise nicht gut angekommen ist. Das nimmt man jetzt wieder zurück.

Das jüngste Update für die App bringt diese Funktion wieder zurück auf die Geräte, die das bisher auch schon nutzen konnten. Gut möglich, dass man das schon bald für alle Wear OS-Smartwatches anbietet und so den einen oder anderen Swipe oder Tap ersparen kann. Immerhin hat man im Zuge dieses Updates in Aussicht gestellt, dass schon bald weitere neue Funktionen folgen sollen. Natürlich wurde noch nicht verraten, worum es sich dabei handelt, aber es könnte mit dem Pixel Watch-Start in Verbindung stehen.

Das Udate, das diese Funktionalität zurückbringt, trägt die Versionsnummer 2.59.0.471251175.

» Wear OS: Ein Hingucker am Handgelenk – Watch Face bringt klassische Flip Clock-Designs auf die Smartwatch

Letzte Aktualisierung am 9.09.2022 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[9to5Google]