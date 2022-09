24 Jahre Google: Rückblick auf Googles Geschichte, alle wichtigen Daten, historische Aufnahmen & einiges mehr

Am Dienstag ist es soweit: Google feiert den 24. Geburtstag und möglicherweise können auch alle Nutzer wieder einen Grund zum Feiern haben, sei es durch Aktionen, Rückblicke oder ein besonderes Doodle. Anlässlich 24 Jahre Google haben wir bereits einige Ausflüge in die Geschichte des Unternehmens unternommen und weil das Jubiläum unmittelbar bevorsteht, fassen wir an dieser Stelle noch einmal alles zusammen.



Die 24 ist aus Sicht eines Geburtstagskinds nicht unbedingt eine besondere Zahl, aber dennoch startet Google wieder einige Aktionen rund um den Jubeltag. Auch hier im Blog haben wir euch schon auf die Reise mitgenommen, die Ende der 90er mit den beiden Uni-Absolventen Larry Page und Sergey Brin begonnen hat und wohl noch viele Jahrzehnte weitergehen wird. Wir berichten hier im Blog seit 2005 über Google, sind also gewissermaßen kurz nach dem 7. Geburtstag eingestiegen. Doch auch davor ist einiges passiert.

Google feiert den offiziellen Geburtstag am 27. September – der Tag, an dem die Suchmaschine offiziell gestartet wurde. Und zwar am 27. September 1998, also vor 24 Jahren. Tatsächlich hat das Unternehmen einige weitere Geburtstage, die lustigerweise ebenfalls alle im September liegen: Am 15. September 1997 wurde die Domain google.com registriert und ist somit schon über 24 Jahre alt. Sowohl der Name als auch die Registrierung der Domain sind aus der Not heraus geboren worden. Mehr über die Geschichte der Domain und die Geschichte der Bezeichnung „Google“ findet ihr in den verlinkten Artikeln.

Das Unternehmen Google Inc. wurde übrigens am 4. September 1998 gegründet – aber ebenfalls nur auf dem Papier und aus der Not heraus, einen sehr großen Scheck einlösen zu müssen. Eine etwas kuriose Geschichte über die wir euch in unserem Artikel zu den Meilensteinen und Geburtstagen des Unternehmens HIER berichtet haben.









Und hier ein Überblick über unsere kurze Artikel-Serie rund um den Google-Geburtstag:

