Pixel Watch: Google zeigt die Smartwatch immer wieder – alle neuen Fotos und Videos im Überblick (Galerie)

Das Marketing rund um die kommende Pixel Watch läuft bereits auf Hochtouren, denn Google hat in den letzten Tagen eine ganze Reihe von Bildern und Videos veröffentlicht, auf denen die Smartwatch zu sehen ist. Wer das in den letzten Tagen verpasst hat, findet hier noch einmal die Sammlung aller neuen Abbildungen, die von Google veröffentlicht wurden. Es gibt so manches zu entdecken.



Wer sich ein wenig für Tech interessiert, hat spätestens in dieser Woche mitbekommen, dass neue Pixel-Produkte aus dem Hause Google vor der Tür stehen. Denn man hat sowohl die Pixel 7-Smartphones als auch die Pixel Watch immer wieder gezeigt. Doch während die Smartphones aufgrund ihrer Ähnlichkeit zu den Vorgängern nicht ganz so spannend sind, ist die Pixel Watch ein neues Produkt, das man noch dazu gut sichtbar am Handgelenk tragen soll.

Natürlich haben wir euch in den letzten Tagen bereits alle Bilder und Videos gezeigt, doch daraus ist aufgrund Googles Etappen-weiser Veröffentlichungen eine kleine Flut an Artikeln geworden. Daher hier noch einmal eine Zusammenfassung aller Bilder und Videos. Auf diesen könnt ihr viele Farben der Pixel Watch sehen, die Watch Faces, einige Armband-Designs sowie in den Videos Hinweise auf das Gorilla Glas-Display und ein schneller Blick darauf, wie der Verschluss der Armbänder funktioniert.

Alle bisher bekannten Informationen zur Pixel Watch findet ihr in diesem Artikel und alle bis vor zwei Wochen bekannten Bilder, geleakten Fotos und Fotos von Sundar Pichai mit der Uhr am Handgelenk findet ihr in diesem Artikel. Alle aktuellen Informationen rund um die verfügbaren Farben der Smartwatch und auch der Armbänder könnt ihr in diesem Artikel nachlesen.