Pixel 7 & Pixel Watch: Alle Infos zum Release der neuen Produkte – Preise, Farben, Verkaufsstart & Aktionen

Es stehen neue Google-Produkte vor der Tür, die in weniger als zwei Wochen vorgestellt werden sollen – allen voran die Pixel 7-Smartphones und die Pixel Watch. Mittlerweile kennen wir nicht nur nahezu alle technischen Details, sondern es sind auch viele Informationen zur Präsentation, zum Verkaufsstart und zu den verfügbaren Varianten bekannt geworden. Hier findet ihr einen Überblick.



Am 6. Oktober lädt man zum bereits siebten Mal zum Made by Google-Event, das jedes Jahr die neuen Pixel-Smartphones hervorbringt und immer wieder zusätzliche Produkte im Gepäck hat. In diesem Jahr könnte den Pixel-Smartphones erstmals vom „Zusatzprodukt“ die Show gestohlen werden, denn neben Pixel 7 und Pixel 7 Pro wird man auch die Pixel Watch vorstellen. Zusätzlich wird auch neue Nest-Hardware erwartet.

Worum es sich bei diesem neuen Nest-Produkt handelt, ist bisher noch nicht bekannt. Denkbar wäre der kürzlich geleakte Nest Wifi, aber das halte ich eher für unwahrscheinlich, denn ein Wifi-Router ist ein „langweiliges“ Produkt, dass man nach einmaliger Einrichtung nur noch passiv verwendet. So spannend wie ein Lichtschalter. Sehr viel interessanter wäre die erwartete Kombination aus Nest Smart Display und Pixel Tablet. Ich erwarte, dass man das Pixel Tablet erstmals vorstellen und wenige Wochen später auf den Markt bringen wird. Ist aber nur Spekulation.

Ganz konkret erwarten wir neben Pixel 7, Pixel 7 Pro und Pixel Watch noch eine Reihe von Neuerungen für die Pixel Buds Pro, die im Teaser-Marketing nach wie vor eine sehr große Rolle spielen. Rechnen wir das ominöse Nest-Produkt dazu, sind wir bei vier kommenden Geräten – was für das ‚Made by Google‘-Event keine unübliche Größe ist. In diesem Artikel beschäftigen wir uns aufgrund der Informationslage aber nur mit den Smartphones und der Smartwatch.









Diese Produkte kommen

Ohne Frage wird Google die beiden Pixel 7-Smartphones vorstellen und auch die erste Pixel Watch zeigen. Damit wären wir mit dem Pixel 7, dem Pixel 7 Pro und der Pixel Watch bei drei Produkten, die bereits in Aussicht gestellt wurden. Erwartet wird außerdem, wie bereits erwähnt, ein größeres Software-Update für die Pixel Buds Pro und Google hat ausdrücklich mindestens ein neues Nest-Produkt angekündigt. Als Zubehör werden die neuen Schutzhüllen erwartet.

Überraschungen kann es immer geben, es ist aber nicht zu erwarten, dass man ein bisher völlig unbekanntes Produkt aus dem Hut zaubert. Denkbar wäre noch die Einführung des Smartphone-Abos Pixel Pass.

Verfügbare Varianten

Die Pixel 7-Smartphones werden als Pixel 7 und Pixel 7 Pro auf den Markt kommen, bei denen es sich trotz Ähnlichkeit um zwei verschiedene Produkte handelt. Die Smartphones werden in den Speichervarianten 128 GB und 256 GB verfügbar sein.

Die Pixel Watch wird in nur einer Größe verfügbar sein, dafür aber in zwei verschiedenen Varianten angeboten: Es wird eine LTE-Variante mit Mobilfunkempfang geben und eine Wifi-Version, die dementsprechend auf ein Smartphone oder eine WLan-Verbindung angewiesen ist. Das war es dann schon an bisher bekannten Versionen, denn die weiteren Unterscheidungen gibt es nur bei der Farbgebung.

Die neuen Pixel-Farben

Wir haben euch bereits die neuen Pixel-Farben gezeigt, die Google für die 2022er-Generation anbieten wird. Das Pixel 7 wird in den Farben Obsidian, Lemongrass und Snow verfügbar sein. Das Pixel 7 Pro in Obsidian, Hazel und Snow. Die Pixel 7-Schutzhüllen soll es in den Farben Lemongrass, Obsidian und Chalk geben. Die Pixel 7 Pro-Schutzhüllen in Hazel, Obsidian und Chalk.

Die Pixel Watch wird in vier Farben erhältlich sein: Obsidian, Chalk, Charcoal und Hazel. Bei den Pixel Watch-Armbändern soll es gleich zehn Varianten zur Auswahl geben: Chalk, Charcoal, Coral, Hazel Lemongrass, Obsidian, Coral Woven, Ivy Woven und Lemongrass Woven. Die beiden Varianten Ivy und Obsidian wird es zusätzlich in Leder geben. Viele Bilder dieser Farben findet ihr in diesem Artikel.

Verkaufsstart

Der Verkaufsstart der Pixel 7-Smartphones in Deutschland für den 18. Oktober erwartet. Die Pixel Watch könnte etwas länger auf sich warten lassen, denn diese wird Angaben deutscher Händler erst für den 4. November erwartet. Die Vorbestellungen für beide Produkte sollen aber wohl schon am 6. Oktober direkt nach der Präsentation beginnen.









Verkaufspreise

Die große Frage und vielleicht wichtiger als alle Spezifikationen: Was sollen die neuen Pixel-Produkte kosten? Die Pixel Watch soll in der günstigeren Wifi-Version wohl zwischen 250 und 350 Euro kosten, wobei weitere Leaks eher dazu tendieren, dass es am oberen Ende dieser Range eingeordnet wird. Rechnet also eher nicht damit, eine Pixel Watch für unter 300 Euro kaufen zu können – zumindest nicht in den ersten Wochen und ohne starke Aktion. Die LTE-Version wird nicht unter 399 Euro in den Verkauf gehen.

Auch bei den Pixel 7-Smartphones müsst ihr mehr Geld als im vergangenen Jahr auf den Tisch legen. Hier findet ihr die erwarteten Preise, die umgerechnet von britischen Händlern stammen sollen:

Pixel 7 128 GB: 734 Euro

Pixel 7 256 GB: 855 Euro

Pixel 7 Pro 128 GB: 1035 Euro

Pixel 7 Pro 256 GB: 1156 Euro

Pixel Watch: 331 Euro

Nur einen Tag später gab es geleakte US-Preise, die das Pixel 7 bei 599 Dollar und das Pixel 7 Pro bei 899 Dollar sehen. Beachtet dabei bitte, dass der Euro-Wechselkurs schlecht steht, US-Preise ohne Steuer angegeben werden und es sich sehr wahrscheinlich um die 128 GB-Versionen handelt.

Vorbesteller-Aktionen

Mittlerweile ist dank deutscher Händler bekannt, dass es eine Vorbesteller-Aktion zu den Pixel 7-Smartphones geben wird. Allerdings wissen wir noch nicht, worum es sich dabei handelt. Ich erwarte, dass man die Pixel Buds Pro Gratis erhalten wird. Denkbar wäre für mich auch ein Split: Zum Pixel 7 die Pixel Buds Pro und zum Pixel 7 Pro eine Pixel Watch LTE. Bei der Pixel Watch wird es schwerer, aber vielleicht legt man zur Smartwatch die günstigen Pixel Buds A mit ins Paket. Sobald es Informationen gibt, werden wir euch natürlich informieren.

