Pixel 7, Pixel Watch & Pixel Buds: Google veröffentlicht viele neue Bilder und Videos – alle im Überblick (Galerie)

Das große ‚Made by Google‘-Event steht vor der Tür und wie üblich rührt Google schon Wochen zuvor die Werbetrommel für die Präsentation auch die eigenen Produkte. Dazu werden diese immer wieder gezeigt, angeteasert und in ganz seltenen Fällen gibt es sogar neue Informationen, die bisher nicht bekannt gewesen sind. Auch in diesem Jahr ist das wieder der Fall, denn allein in den letzten zwei Wochen hat man mehrere Bilder und zwei Videos veröffentlicht.



Es gab Zeiten, in denen neue Tech-Produkte wie ein Staatsgeheimnis behandelt wurden – zumindest von den Herstellern, allen voran Apple. Viele Hersteller haben das übernommen und versucht, ihre Produkte bis zur Präsentation auf der großen Bühne geheim zu halten, doch der Erfolg war zunehmend überschaubar. Also hat man aus der Not eine Tugend gemacht, nutzt die Leaks für sich und legt selbst mit Teasern nach, um die Aufmerksamkeit auf die Produkte hochzuhalten. Das soll einen Hype erzeugen, der sich im besten Fall bis über den Verkaufsstart hinaus hält.

Auch Google verfolgt diese Strategie schon seit mehreren Jahren und zeigt die kommenden Geräte immer wieder auf Bildern und in Videos. Beim Pixel 6 ging das sogar soweit, dass man Plakat-Kampagnen gestartet hat, auf denen das Smartphone kaum sichtbar war und man es sogar im physischen Google Store in New York ausgestellt hat. In diesem Jahr ist es ein wenig gemächlicher, aber dennoch sind Pixel 7 und Pixel Watch immer wieder zu sehen. Merkwürdigerweise auch die Pixel Buds.

Wir haben euch alle Bilder und Videos natürlich stets zeitnah gezeigt und mit Sicherheit werden in den nächsten knapp zwei Wochen weitere Medien und vielleicht auch überraschende Aktionen folgen. Daher hier nur eine kurze Galerie mit vielen (nicht allen) Bildern sowie Videos, die man vorab über die kommenden Pixel-Produkte veröffentlicht hat.









Pixel 7 und Pixel 7 Pro









Pixel Watch

















Das Pixel-Portfolio