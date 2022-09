Pixel 7 & Pixel Watch: Google bringt Vorbestelleraktion für neue Pixel-Produkte – darum könnte es sich handeln

Nächste Woche Donnerstag lädt Google zum großen ‚Made by Google‘-Event und wird die Pixel 7-Smartphones und die Pixel Watch vorstellen, die ab dem Tag der Präsentation vorbestellt werden können. Jetzt verraten gleich zwei große Elektronikhändler, dass es sowohl zur Vorbestellung der Smartphones als auch der Smartwatch eine Aktion geben wird. Aber worum könnte es sich handeln?



Google selbst hat bereits verraten, dass man die neuen Pixel-Produkte am 6. Oktober vorstellen wird und interessierte Nutzer sie noch am selben Tag vorbestellen können – und nicht nur im Google Store. Die großen Elektronikhändler Saturn und Media Markt haben jetzt verraten, dass sich Vorbesteller auf eine Aktion freuen dürfen. Bei den Smartphones hatten wir das ohnehin erwartet, doch bei der Smartwatch war das nicht ganz sicher.

Welche Aktionen sind zu erwarten?

Leider gibt es noch keinerlei Details zur Vorbestelleraktion, aber diese könnten noch in dieser Woche durch frühe Prospekte ans Licht kommen. Ich vermute, dass man allen Pixel 7-Käufern eine Pixel Watch mit ins Paket legen wird und so gleich die neue „Pixel Collection“ unterstreicht. Passend dazu dürfte es zur Pixel Watch die Pixel Buds Pro Gratis geben. Damit hätte man das Dreiergespann abgedeckt, das man in den letzten Tagen immer wieder beworben.

Denkbar wäre, dass es zum Pixel 7 Pro die hochpreisigere Pixel Watch mit LTE geben wird und zum Pixel 7 nur die WLAN-Variante. Keine Gewähr, das ist nur meine Vermutung. Sobald es neue Informationen gibt, werden wir euch hier im Blog natürlich zeitnah darüber informieren – spätestens nächste Woche Donnerstag. Vergesst auch nicht die Pixel 6a-Aktion bei Media Markt – Googles Smartphone zum Bestpreis.

» Pixel Watch: Googles erste Smartwatch ist aufgetaucht – Foto zeigt Karton mit Fitbit-Logo & früher Release?

» Pixel 6a-Aktion im Google Store: Chromecast 4K Gratis, mit Trade-in ab 159 Euro & drei Monate Gratis-Abos

Letzte Aktualisierung am 9.09.2022 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!