Pixel Watch: Googles erste Smartwatch ist aufgetaucht – Foto zeigt Karton mit Fitbit-Logo & früher Release?

Die offizielle Vorstellung der ersten Pixel Watch steht vor der Tür, denn in der kommenden Woche startet das ‚Made by Google‘-Event und wird einige neue Pixel-Produkte bescheren. Jetzt gab es recht überraschend einen weiteren Leak zur ersten Smartwatch, der uns einen ersten Blick auf den Karton ermöglicht. Dieser ist Google-typisch sehr unaufgeregt und zeigt an prominenter Stelle das Fitbit-Logo.



Wir haben euch erst gestern alle Infos zum Release der Pixel-Produkte zusammengefasst, die sich nicht nur auf Leaks, sondern auch auf Informationen aus Händlerkreisen stützen. Eigentlich wird erwartet, dass die Pixel Watch, im Gegensatz zu den Pixel 7-Smartphones, noch nicht im Oktober auf den Markt kommt. Stattdessen rechnen wir mit einem Verkaufsstart Anfang November. Ein neuer Leak widerspricht dem nun ein wenig.

Es gibt ein erstes Foto der Verkaufsverpackung der Pixel Watch, das wir euch oben eingebunden haben. Wir sehen das typische Design der Pixel-Produkte mit einem zentralen Produktbild, darüber dem Google-Icon und die offizielle Produktbeschreibung. Spätestens jetzt wissen wir, dass es sich um die Google Pixel Watch und nicht die „Pixel Watch“ handelt. Macht im Alltag keinen Unterschied, ist aber dennoch ein wichtiges Detail.

Unten rechts sehen wir außerdem das Fitibit-Logo, was meiner Meinung nach doch eine recht prominente Platzierung ist und auf die Relevanz der Fitbit-Funktionen auf der Smartwatch hindeutet. Ob man sich mit dem Produktbild einen Gefallen getan hat, muss sich zeigen. Ich finde, dass es bessere Marketing-Aufnahmen der Smartwatch gibt – aber über Geschmack kann man bekanntlich streiten.









Die größte Überraschung ist gar nicht der Karton, die Bezeichnung oder das Fitbit-Logo, sondern das heutige Datum. Wenn die Smartwatch nach letzten Informationen erst zwei Wochen nach den Pixel 7-Smartphones in den Handel kommt, warum ist sie dann jetzt schon in den Händen eines Händlers oder Mobilfunkbetreibers? Das scheint ein bisschen verfrüht, sodass wir möglicherweise doch schon mit einem Verkaufsstart parallel zu den Pixel 7-Smartphones am 18. Oktober rechnen können.

Es wird nur noch eine Frage von Tagen sein, bis wir die ersten Bilder der echten Pixel 7-Verpackung in den Händen eines Händlers sehen werden. Das bisherige Unboxing dürfte mit einem Gerät umgesetzt worden sein, das im Produktionsland vom Laster gefallen ist 😉

