Pixel Watch: Das ist Googles erste Smartwatch – viele Fotos der echten Uhr, Armband und Vergleiche (Galerie)

Googles erste Pixel Watch steht vor der Tür und es sickern immer mehr Informationen zur Smartwatch durch, die auch vom Unternehmen selbst mehrfach gezeigt wurde. Mittlerweile wissen wir sehr genau, wie das neue Gadget für das Handgelenk aussieht und spätestens seit Mittwoch, als Google-CEO Sundar Pichai sie höchstpersönlich in der Öffentlichkeit präsentiert hat. Hier findet ihr alle bisher bekannten Fotos der echten Smartwatch.



Erst vor wenigen Tagen haben wir euch alle Informationen zur Pixel Watch zusammengetragen, über die in den letzten Monaten sehr viel bekannt geworden ist und nur noch mit Software-Features überraschen kann. Jetzt wird es Zeit für einen Blick auf die echte Smartwatch, die sich dank eines schon vor Monaten „verlorenen“ Prototyps von vielen Seiten und in allen Details gezeigt hat. Es waren die ersten echten uns diesen Mittwoch auch die letzten Fotos.

Schon vor weit über einem Jahr gab es viele Renderbilder der Smartwatch, die damals noch mehr oder weniger glaubwürdig waren, sich aber spätestens durch den Prototypen sowie die von Google veröffentlichten Bildern und natürlich Pichais Auftritt bestätigt haben. Auch alle anderen Bilder haben wir euch bereits gezeigt, aber in gebündelter Form gibt es eine bessere Übersicht auf die Smartwatch, die seit Monaten heiß erwartet wird und schon in knapp einem Monat um das Handgelenk gebunden werden kann.

Hier findet ihr nun alle Fotos in der Übersicht, die in den nächsten Tagen vermutlich um weitere Bilder ergänzt werden kann. Denn die Leaks werden in den wenigen letzten Wochen vor der Präsentation und natürlich des Verkaufsstarts weitergehen. Ein echtes Hands-on hat es bisher noch nicht gegeben, aber auch das wird nicht mehr lange auf sich warten lassen.









Pixel Watch an Pichais Handgelenk









Pixel Watch

















Pixel Watch Armband









Pixel Watch mit Armband

















Vergleichsbilder

