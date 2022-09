Pixel Update: Viele Leaks, Updates und zwei neue Geräte – alle neuen Infos zu Pixel 7, Pixel Watch, Tablet & mehr

Google wird in den nächsten Wochen einige neue Pixel-Geräte vorstellen und hinter den Kulissen an vielen weiteren schrauben. In den letzten Tagen gab es sehr viele Leaks zu den kommenden Pixel-Produkten vom Smartphone über die Smartwatch bis hin zum Tablet, die an dieser Stelle noch einmal zusammengefasst werden. Allein der heutige Tag hat zwei neue Pixel-Produkte hervorgebracht, die bisher nicht bekannt gewesen sind.



Schon Monate vor einer Produkt-Präsentation vergeht keine Woche ohne Pixel-Leaks und mit wachsendem Portfolio gilt diese ungeschriebene Regel praktisch das ganze Jahr. Jetzt, wenige Wochen vor der Präsentation, gibt es jeden Tag neue Infos, die sogar bis weit in das Jahr 2023 hinein reichen.

Neues Pixel Notepad Foldable

Google arbeitet seit mehreren Jahren am ersten faltbaren Pixel-Smartphone und hat durch die lange Entwicklungszeit nun wohl schon die zweite Generation verschlissen. Erst gestern ist eine neue Version mit Tensor 2 aufgetaucht, die möglicherweise die erst sein wird, die tatsächlich auf den Markt kommt. Ob es bei der Bezeichnung Pixel Notepad bleibt oder was sich sonst noch ändert, werden die nächsten Tage zeigen.

» Erste Informationen zum neuen Pixel Notepad

Pixel Tablet Pro kommt!

Die zweite große Überraschung des Tages: Google arbeitet nicht nur an einem Pixel Tablet, sondern gleich an zwei! Erstmals sind eindeutige Hinweise auf ein Pixel Tablet Pro aufgetaucht, das vermutlich nicht gemeinsam mit dem Smart Home-Tablet auf den Markt kommt, sondern etwas länger auf sich warten lässt. Das wirft die bisher vermutete Tablet-Strategie ein wenig über den Haufen und zeigt, dass Google den Tablet-Markt umfangreicher bearbeiten will, als wir das bisher dachten.

» Erste Informationen zum Pixel Tablet Pro









Pixel Tablet als Smart Display

Seit einigen Wochen wissen wir, dass sich das Pixel Tablet als Smart Display nutzen lassen wird und aus diesem Grund über eher abgespeckte Spezifikationen verfügt. Durch das Wissen über das Pixel Tablet Pro ergibt das noch mehr Sinn und praktisch zeitgleich wird diese Smart Display-Dopplung bestätigt: In Android 13 finden sich gleich zwei Videos, die zeigen, wie das Tablet auf das Dock gesetzt wird und in den Smart Display-Modus wechselt.

» So wechselt das Pixel Tablet in den Smart Display-Modus

Pixel Tablet mit Tensor (1)

Obwohl das Pixel Tablet mutmaßlich noch ein halbes Jahr entfernt ist, gab es über dieses Gerät die meisten Leaks: Während das Pixel Tablet Pro über Tensor G2 verfügen sollte, kommt im Pixel Tablet der Tensor der ersten Generation zum Einsatz. Das hat sich durch geleakte Spezifikationen in dieser Woche noch einmal bestätigt.

» Alle Infos zum Tensor-SoC im Pixel Tablet

Pixel 7 Pro Unboxing-Video

Die Pixel 7-Smartphones sind in der ersten Charge bereits produziert und auf dem Weg zu den Zwischenlagern. Dabei fallen immer wieder Geräte vom Lastwagen und direkt in die Hände der Leaker. Bisher gab es noch kein umfangreiches Hands-on, aber dafür ein Unboxing des Pixel 7 Pro. Erstmals können wir sehen, wie sich das Kartondesign geändert hat (fast gar nicht) und welche Komponenten Google hereinpackt.

» Pixel 7 Pro Unboxing im Video

Google zeigt die Pixel 7-Smartphones & Tensor G2

Was die Leaker können, kann Google auch: Im Rahmen der Einladung zum Pixel-Event hat man neues Bildmaterial zu den Pixel 7-Smartphones veröffentlicht und auch den Tensor der zweiten Generation mit einem Teaser vorgestellt. Große Überraschungen gibt es nicht, aber es ist immer schön, wenn lange kursierende Leaks bestätigt werden.

» Neue Bilder der Pixel 7-Smartphones

» Offizielle Informationen zum Tensor G2-Chip

September-Update für die Pixel-Smartphones

Nicht nur neue Produkte spielen eine Rolle, sondern wir wollen auch die am Markt befindlichen Geräte nicht vergessen. Für diese gab es in dieser Woche ein großes Update bestehend aus Android-Sicherheitsupdate, Pixel-Update und Google System Update. Leider kein Feature Drop und Pixel 6a-Nutzer müssen etwas länger warten.

» Das waren die September-Updates für die Pixel-Smartphones









Google lädt zum Pixel-Event

Darauf haben wir alle gewartet: Man lädt zum ‚Made by Google‘-Event und wird am 6. Oktober die Smartphones, die Smartwatch, Nest-Produkte und vielleicht noch einiges mehr vorstellen. Selbst der Termin der Präsentation und in weiterer Folge des Verkaufsstarts der Produkte wurde vorab schon geleakt. Schon ab dem 13. Oktober können frühe Käufer die neuen Geräte in Händen halten.

» Google lädt zum Pixel-Event ‚Made by Google‘

Google-CEO zeigt die Pixel Watch

Wenn man schon Einladungen versendet und Leaker nachlegen, dann kann das auch der Chef: Google-CEO Sundar Pichai höchstpersönlich hatte die Ehre, die Pixel Watch erstmals in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Er trug sie auf der Bühne während eines öffentlichen, fast einstündigen Interviews. Das Interview selbst rückte wegen seines Handgelenk-Schmucks in den Hintergrund, aber spätestens jetzt gibt es keine Spekulationen mehr über das Aussehen der Smartwatch.

» Alle Fotos der Pixel Watch mit Sundar Pichai

Pixel 3a End-of-Life

Beenden wir den Artikel mit einem Ende: Für die Pixel 3a-Smartphones hat in diesem Monat endgültig das letzte Stündlein geschlagen, denn das letzte Update wurde ausgeliefert und die eigentlich seit Mai dieses Jahres nicht mehr unterstützen Geräte letztmals versorgt. Erwähnenswert war der Update-Inhalt nicht, aber dass man die Lebensdauer um ganze vier Monate verlängert hat, kann man positiv hervorheben. Schon im Oktober trifft es die Pixel 4-Smartphones.

» Pixel 3a End-of-Life erreicht