Pixel Tablet: Überraschung! Google arbeitet wohl an zwei Tablets; erste Informationen zum Pixel Tablet Pro

Das neue Pixel Tablet wird noch einige Monate auf sich warten lassen, spielt in diesen Tagen aufgrund zahlreicher neuer Leaks und Tablet-Ankündigungen seitens Google aber eine größere Rolle. Jetzt hat ein Teardown der neuen Android 13 QPR1 Beta eine große Überraschung hervorgebracht: Google arbeitet an einem zweiten Tablet und dürfte im nächsten Jahr auch ein Pixel Tablet Pro auf den Markt bringen.



In den letzten Tagen wurde immer deutlicher, dass das neue Pixel Tablet als günstiges Home-Gerät konzipiert ist und sich vor allem darauf konzentriert, mit einem zusätzlichen Dock als Smart Display verwendet zu werden. Smart Home-Steuerung, Medienkonsum und ein wenig im Internet surfen – das werden die Haupteinsatzbereiche des Geräts werden, das sich eine Rolle zwischen Smartphone und Smart Display schaffen soll.

Google arbeitet am Pixel Tablet Pro

Das Pixel Tablet trägt die interne Bezeichnung „Tangor“, manchmal auch „T6“, das ist seit langer Zeit bekannt. Jetzt sind in der ersten Android 13 QPR Beta überraschend die Bezeichnungen „Tangorpro“ und „T6pro“ aufgetaucht. Leider gibt es dazu keinen Kontext, aber weil Google interne Bezeichnungen normalerweise nicht für zwei verschiedene Generationen verwendet, kann man gleich in der ersten Generation von einem Pixel Tablet Pro ausgehen. Gut möglich, dass man in diesem dann auch den Tensor G2 verbauen wird.

Weil das Pro-Modell erst jetzt auftaucht, würde ich mit einem zeitversetzten Release rechnen. Vielleicht das Pixel Tablet im Frühjahr 2023 und das Pixel Tablet Pro erst im Herbst. Ohne weitere Informationen ist es aber auch nicht ausgeschlossen, dass beide parallel vorgestellt und in den Verkauf gebracht werden. Es bleibt spannend!

