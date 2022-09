Google Store: Nur heute gibt es 20 Prozent Rabatt auf alles! Mit diesem Code nutzt ihr den 24-Stunden-Sale

Im deutschen Google Store gibt es nur heute den 24-Stunden-Sale, den man bereits vor mehreren Tagen angekündigt hat und starke Aktionen versprach – und die gibt es! Nur am heutigen 9. September, an dem das Unternehmen seinen Geburtstag zelebriert, erhaltet ihr 20 Prozent Rabatt auf alle Geräte. Um diese Aktion zu nutzen, müsst ihr lediglich einen Rabattcode beim Checkout eingeben.



Der vor einigen Tagen angekündigte 24-Stunden-Sale im deutschen Google Store hat um Punkt 0:00 Uhr begonnen und gilt, wie es der Name suggeriert, tatsächlich nur am heutigen Freitag. Das Unternehmen feiert mit dieser Aktion seinen 24. Geburtstag, der zwar (aufgrund des gestrigen Ereignisses in UK) auf einen unglücklichen Tag fällt, aber dennoch durchgezogen wird. Dass der eigentliche Geburtstag des Unternehmens eigentlich erst in zwei Wochen gefeiert werden kann, spielt da gar keine Rolle mehr.

Ihr findet einige Aktionen auf der Aktionsseite des Google Store, aber die Hauptaktion gibt es nur für die Nutzer, die den Rabattcode kennen. Dieser wird zwar auf der Startseite beworben, aber wer es in Eile und mit Vorfreude vergisst, wird sich hinterher ärgern. Vergesst also auf keinen Fall, den Rabattcode GOOGLEPARTY 24 einzugeben. Auch im Kleingedruckten gibt es keinerlei Limitierungen für die Anzahl der Produkte und auch keine Maximalsumme. Der Code gilt nur für Geräte, nicht für Abos.

Bemüht also die Preisvergleiche, denn andere Händler könnten im Laufe des Tages noch nachziehen, und schlagt gegebenenfalls im Google Store zu. Ihr müsst alle Produkte in den Warenkorb geben und an der Kasse den Gutscheincode GOOGLEPARTY24 eingeben. Achtet vor dem endgültigen Schritt darauf, dass sich der Gesamtpreis reduziert hat.









Diese Produkte werden reduziert beworben:

Pixel 6a

Pixel 6 & Pixel 6 Pro

Chromecast mit Google TV

Nest Wifi

Nest Hub (2. Generation)

Pixel Buds A

Nest Doorbell

Die obigen Geräte werden von Google für diese Aktion beworben, es gilt aber auf das komplette Sortiment mit Ausnahme der Abos.

Schade, dass der deutsche Google Store keine Chromebooks listet, sonst könnte man dort auch abseits der Pixel-Smartphones heute einiges sparen. Dafür gibt es heute bei Amazon bis zu 26 Prozent Rabatt auf Chromebooks! Wer sich für Chromebooks interessiert, könnte auch bei anderen Händlern ein Pixel 6 kaufen und sich eines kostenlos sichern:

