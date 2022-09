Pixel Tablet: Googles erstes Tablet ist auch ein Smart Display – neue Animationen zeigen Dockmodus (Video)

Das Pixel Tablet wird noch einige Monate auf sich warten lassen, wirft seine langen Schatten aber immer weiter voraus. Ausgerechnet die gestern Abend veröffentlichte Android 13 QPR Beta bringt das erste Google-Tablet seit vielen Jahren wieder ins Gespräch und unterstreicht, dass dieses in Kombination mit einem Dock als Smart Display verwendet werden kann.



In den letzten Tagen ist das Pixel Tablet immer wieder aufgetaucht und hat das Bild des ersten Google-Tablets weiter geschärft: Wir wissen mittlerweile, dass sich das Gerät stark auf die Bereiche Smart Home und Medienkonsum konzentrieren wird, was sich durch neue Informationen erneut bestätigt. In der Android 13 QPR Beta sind Animationen aufgetaucht, die die Doppelnutzung als Smart Display unterstreichen und sogar schon im Einsatz zeigen.

Die unten eingebundenen Animationen zeigen, wie das Tablet auf ein Dock gestellt und auch wieder von diesem entfernt wird. Natürlich wird es auf dem Dock geladen, aber in dieser Position verändert sich auch die Rolle des Geräts. Denn aus dem Tablet wird plötzlich ein Smart Display, auf dem möglicherweise der Google Assistant die Kontrolle übernimmt. Schaut euch dazu die Animation im zweiten Tweet an, bei der das Google Assistant-Icon nicht übersehen werden kann.

Diese Animation trägt den Titel „Assistant OOBE – Tablet Works While Charging“. Was das genau bedeutet, lässt sich derzeit noch nicht sagen. Wird man es auch im Smart Display-Modus vollständig mit der Android-Oberfläche nutzen können oder gibt es tatsächlich den Wandel zur Smart Display-Oberfläche? Letztes ist gar nicht so unwahrscheinlich, denn warum sollte man sonst unterstreichen, dass sich das Gerät während des Ladevorgangs nutzen lässt?









