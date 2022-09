Android: Google bringt wichtiges Update für die Sound-Benachrichtigungen; eigene Sounds hinzufügen (Video)

Google hat das Betriebssystem Android in den letzten Jahren zunehmend barrierefrei gestaltet und Funktionen sowie Apps geschaffen, die Nutzern mit eingeschränkten Hör- oder Sehvermögen das Leben erleichtern sollen. Jetzt hat man ein großes Update für die App ‚Sound Notifications‘ angekündigt, das für viele darauf angewiesene Menschen ein Segen sein kann: Es sollen sich eigene Sounds hinzufügen lassen.



Die System-App ‚Sound Notifications‘ wurde mit Android 12 geschaffen, mit Android 13 verbessert und wird in Kürze ein größeres Update erhalten, um die Erkennungsrate deutlich zu erhöhen. Bisher war es so, dass die App automatisch vermeintlich wichtige Geräusche wie Rauchmelder, laufendes Wasser, klirrende Fensterscheiben und ähnliches erkennt und die Nutzer darüber informiert. Doch weil das nicht so einfach und zuverlässig zu erkennen, lässt man die Nutzer nach dem Update auch manuell eingreifen.

Die neue Funktion ‚Custom Sounds‘ wird es erlauben, dass die Nutzer eigene Sounds aufnehmen und einlernen, sodass sie über diese informiert werden können. Das funktioniert dann also auch für Backofen, Mikrowelle, Waschmaschine oder viele andere Dinge, die akustisch auf sich aufmerksam machen. Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht für Menschen mit eingeschränkter Hörkraft oder vollständiger Taubheit praktisch ist, sondern auch für Nutzer, die gerne Kopfhörer tragen und sich akustisch aus dem Alltag ausblenden.

Wann das Update ausgerollt wird, hat man bisher noch nicht verraten.

» Android: Neue Google System Updates sind da – diese Neuerungen kommen jetzt auf Smartphones & Tablets

[9to5Google]