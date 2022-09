Tensor G2: Neuer Chip für die Pixel 7-Smartphones kommt – Teaser verrät erste Details zum Google-SoC

Die neuen Google-Produkte stehen vor der Tür und werden in ziemlich genau vier Wochen auf dem Made by Google-Event vorgestellt – allen voran die Pixel 7-Smartphones sowie die Pixel Watch. Es gibt aber auch ein neues Produkt, das eher unter dem Radar fliegt, für Endnutzer kaum interessant ist, aber dennoch eine wichtige Rolle spielt: Die zweite Generation des Tensor-SoC wird nun ebenfalls angepriesen.



Die Pixel 6-Smartphones waren für Google ein echter Neustart, denn man ist in vielen Bereichen neue Wege gegangen. Ein langfristig nicht ganz unwichtiger Schritt war der Wechsel auf das eigene System-on-a-Chip, das man Tensor getauft hat und in diesem Jahr schon in die zweite Generation gehen wird. Erst kürzlich wurde bekannt, dass es jährlich eine neue Tensor-Generation geben soll, sodass man wohl auch bei der Weiterentwicklung eine hohe Schlagzahl an Verbesserungen an den Tag legen wird.

Auf der Pixel 7-Seite im Google Store ist der neue Tensor-Chip nun erstmals offiziell aufgeführt und wird dort als Google Tensor G2 bezeichnet – der offizielle Produktname. Man hat aber auch ein paar kurze Worte, mit denen man die Vorzüge der zweiten Generation schon jetzt hervorhebt:

Google Pixel 7 und Google Pixel 7 Pro sind mit Google Tensor, einem Prozessor der nächsten Generation, ausgestattet und bieten äußerst praktische und personalisierte Funktionen für Fotos, Videos, Sicherheit und Spracherkennung.

Wir dürfen gespannt sein, was man da konkret für die Pixel 7-Smartphones plant.

