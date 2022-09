Pixel Watch: Die ersten Fotos der Smartwatch sind da – Google-CEO Sundar Pichai trägt sie öffentlich (Galerie)

Google wird in genau vier Wochen die erste Pixel Watch vorstellen, um die man längst kein Geheimnis mehr macht und bereits mehrfach auf Bildern gezeigt hat. Allerdings handelte es sich dabei bisher nur um Renderbilder und noch nicht um das echte Gerät – bis jetzt. Die ehrenwerte Aufgabe, die Pixel Watch erstmals zu zeigen, hat man CEO Sundar Pichai übetragen. Dieser trug sie vor zwei Tagen gut sichtbar auf einem Event.



Das Marketing rund um die Pixel Watch ist längst angelaufen und hat spätestens mit der offiziellen Ankündigung der Smartwatch im Mai richtig an Fahrt aufgenommen. Gestern hat man die Smartwatch mit der Ankündigung des Pixel-Event nochmal in den Mittelpunkt gestellt und nun lag es an keinem geringen als Google-CEO Sundar Pichai, das neue Produkt erstmals zu präsentieren. Während eines fast einstündigen Interviews auf offener Bühne trug er die Smartwatch sichtbar zur Schau.

Das Armband der Pixel Watch dürfte nicht ohne Grund gewählt worden sein, denn es sticht hervor und lenkt die Blicke auf die Smartwatch, über die in den letzten Monaten schon so viel gesprochen wurde. Im Gespräch, das sehr breit gefächert war, kam zwar auch die Pixel Watch zur Sprache, aber sie war nicht das Hauptthema. Dass er sie am Handgelenk bereits trug, wurde nicht thematisiert. Leider kann man nicht viel erkennen, sodass die Aufnahmen weit weniger wert sind als Renderbilder.

Wer sich für die Aufnahmen interessiert, findet hier eine kurze Auswahl. Bemüht euch nicht, die Bilder zu vergrößern, denn viel mehr werdet ihr dabei auch nicht sehen. Ein Nutzer will die Meldung, dass der Akku bald leer ist, erkannt haben – ich konnte das aber beim besten Willen nicht finden. Vielleicht ein Gag, vielleicht aber auch traurige Wahrheit 😉

















