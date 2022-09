GMail: Navigation wird überarbeitet – Messengerleiste am unteren Rand verliert Beschriftung (Screenshots)

Die Android-App von GMail hat schon viele Design-Anpassungen gesehen und gehört je nach Umfang zu den ersten Apps, in denen sich neue Oberflächen zeigen. Jetzt zeigt sich bei vielen Nutzern eine überarbeitete Navigationsleiste, die schon vor längerer Zeit deutlich in der Größe geschrumpft ist und jetzt auch noch ihre Beschriftung verliert. Screenshots zeigen, dass es in die richtige Richtung geht.



In der Evolution des Google- und Android-Designs ist die Hauptnavigation innerhalb von Apps mehrfach gewandert und hat seit Material You einen festen Rand am unteren Bildschirmrand. Doch während Google Fotos, Google Maps und andere Apps ihre eigene Navigation an dieser Stelle unterbringen, sieht es bei GMail ein bisschen anders aus: Man hat die tief integrierten Messenger-Plattformen dort platziert und bietet den schnellen Wechsel zwischen GMail, Chat, Spaces und Meet.

Beim ersten Rollout war die Leiste am unteren Rand etwas groß geraten, folgte damit aber den Vorgaben des Material You-Designs. Schon wenige Monate später hatte man die Navigation deutlich in der Höhe reduziert (mittlerer Screenshot) und jetzt gibt es die nächste Anpassung. Die Beschriftung unter den Buttons ist verschwunden und man kann einige weitere Pixel einsparen. Es ist noch Luft nach oben bzw. unten, aber viel kleiner wird man es wohl nicht mehr gestalten können.

Meine persönliche Meinung: Die Leiste vollständig entfernen. Leider ist es (zumindest bei mir) aktuell nicht möglich, diese Leiste vollständig zu entfernen. Die Option zum Ausblenden wird ignoriert.

