‚Kauf deiner Mutter ein iPhone‘: Apple-CEO Tim Cook hat eine einfache Lösung für den iMessage-RCS-Streit

Zwischen Google und Apple schwelt seit längerer Zeit ein Streit um eine mögliche RCS-Unterstützung von iMessage, der von Google immer weiter eskaliert und in die Öffentlichkeit getragen wird – aus gutem Grund. Gestern Abend wurde Apple-CEO Tim Cook im Rahmen der iPhone-Präsentation darauf angesprochen und er hatte nicht nur eine eindeutige Antwort, sondern auch einen Ratschlag, der das Problem lösen kann.



Wir halten euch hier im Blog schon seit einiger Zeit über das Thema RCS und iMessage auf dem Laufenden, das für Google offenbar eine sehr große Rolle spielt und ein wichtiges strategisches Ziel ist. So sehr, dass man sogar teure Werbekampagnen gegen bzw an Apple fährt, um das Unternehmen von der Unterstützung des Standards zu überzeugen. Die Aussichten stehen nicht wirklich gut, denn Apple sitzt am längeren Hebel und denkt offenbar gar nicht daran, RCS zu unterstützen. Alle Hintergründe und warum das überhaupt eine Rolle spielt, findet ihr in diesem Artikel.

Ich höre nicht, dass unsere Benutzer fragen, ob wir an dieser Stelle viel Energie darauf verwenden. Ich würde Sie gerne auf ein iPhone umrüsten.

Auf das Thema angesprochen hat Apple-CEO Tim Cook jetzt klargestellt, dass man es NICHT umsetzen wird, weil die Nutzer nicht danach fragen. Da hat er vermutlich recht und diese Antwort dürfte man auch Google immer wieder gegeben an, denn die „Get the Message“-Werbekampagne zielt genau darauf ab, öffentlichen Druck zu erzeugen. Wie erfolgreich das ist, lässt sich schwer sagen – denn es ist vor allem ein US-Thema. Ein Reporter hatte weiter gebohrt und Cook gefragt, wie man das Problem lösen soll, dass ein Video bei der eigenen Mutter nur in sehr schlechter Qualität ankommt. Und tatsächlich hat der CEO eine Lösung parat:

Kauf deiner Mutter ein iPhone.

So einfach kann es sein 😉 Ich denke, das Thema wird uns noch lange beschäftigen und weitere Schlagabtäusche zwischen den beiden Unternehmen liefern. Man kann es aber auch Teil-Erfolg für Google werten, dass sich Apple in Form des CEOs erstmals öffentlich geäußert hat.

» Google setzt Apple unter Druck: iMessage soll endlich RCS unterstützen – das könnte nach hinten losgehen

Letzte Aktualisierung am 8.09.2022 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[The Verge]