Android: Das war das Pixel September-Update – Fixes, Verschiebungen, kein Feature Drop und ein Abschied

Gestern Abend war es soweit: Google hat das Android Update-Paket für den September veröffentlicht, das leider nicht ganz so umfangreich ausgefallen ist, wie wir uns das erhofft hätten. Dennoch gab es zahlreiche gestopfte Sicherheitslücken, behobene Probleme mit den Pixel-Smartphones, einen Abschied und auch ein verschobenes Update.



Android-Sicherheitsupdate

Das Android-Sicherheitsupdate ist eine Bank und wird stets am ersten Montag des Monats veröffentlicht. Wenn es ein Feiertag ist, so wie in dieser Woche, wird es auf den Dienstag verschoben. Das Update bringt stets nur Bugfixes und gestopfte Sicherheitslücken, während funktionelle Verbesserungen eher über das Google System Update ausgerollt werden, das in den nächsten Tagen ebenfalls wieder ansteht. Spannender wird es da oft, nicht immer, bei den Pixel-Smartphones.

Pixel Update

Das Pixel-Update besteht in diesem Monat nicht aus dem erwarteten Pixel Feature Drop, das eigentlich auf dem Plan gestanden hätte, sondern nur aus zahlreichen gestopften Sicherheitslücken sowie Bugfixes. Damit ist wohl klar, dass das nächste Feature Drop erst im Dezember kommen wird – Schade. Im Folgenden findet ihr die angekündigten Pixel-Updates.

Behebung eines Problems, das gelegentlich zu einem erhöhten Batterieverbrauch durch bestimmte Launcher-Hintergrundaktivitäten führte

Behebung eines Problems, das verhindert, dass der kabellose Lademodus unter bestimmten Bedingungen aktiviert wird *[1]

Zusätzliche Verbesserungen für Fingerabdruckerkennung und Reaktion unter bestimmten Bedingungen *[2]

Behebung eines Problems, das gelegentlich verhindert, dass bestimmte Bluetooth-Geräte oder -Zubehörteile eine Verbindung herstellen

Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm abgeschnitten angezeigt wurden *[1] Included on Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 5, Pixel 6 & Pixel 6 Pro

*[2] Included on Pixel 6a









Pixel 6a-Nutzer müssen warten

Leider gibt es auch in diesem Monat wieder Verzögerungen, die von Google nur in einem gut versteckten Nebensatz erwähnt und nicht begründet werden: Nutzer des brandneuen Pixel 6a müssen sich etwas länger gedulden und werden das September-Update ’später in diesem Monat‘ erhalten. Neben den bereits erwähnten Verbesserungen will man bis zu diesem Zeitpunkt auch am Fingerabdrucksensor schrauben und dessen Erkennungsrate weiter verbessern.

» Alle Informationen zur Pixel 6a-Verschiebung

Letzte Runde für das Pixel 3a

Gute und schlechte Nachrichten gibt es auch Pixel 3a-Nutzer. Gut, weil sich das angekündigte Update endlich zeigt und die Lebensdauer des Smartphones effektiv um vier Monate verlängert wurde. Schlecht, weil es das endgültig letzte Update ist und das Smartphone damit sein offizielles Lebensende erreicht hat. Natürlich könnt ihr es weiterhin nutzen, aber wer sowieso langsam das Alter des Geräts spürt, könnte demnächst wechseln.

» Alle Informationen zum Pixel 3a End-of-Life

Android 13 Beta steht noch aus

Ein weiteres bereits angekündigtes Update steht noch aus, dürfte aber sehr wahrscheinlich heute Abend veröffentlicht werden. Die erste Android 13 QPR Beta. Alle Informationen dazu sowie die Schritte, die ihr unbedingt vor dem Release unternehmen solltet, findet ihr in diesem Artikel.