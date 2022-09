Pixel 6a: Android-Update verschiebt sich schon wieder – September-Rollout erst ’später in diesem Monat‘

Viele Nutzer der Pixel 6-Smartphones mussten in den ersten Monaten mit ihrem neuen Gerät gute Nerven beweisen und offenbar wiederholt sich das Ganze zum Teil mit dem Pixel 6a. Das heute Abend veröffentlichte Android-Sicherheitsupdate inklusive Pixel-Update wird nicht auf das Pixel 6a ausgerollt, sondern erst „später in diesem Monat“ in den Rollout gehen. Aber man hat auch eine gute Nachricht zu verkünden.



Die Update-Probleme rund um die Pixel 6-Smartphones sind in Fachkreisen mittlerweile legendär und haben kein gutes Licht auf die noch-aktuelle Smartphone-Generation geworfen. Doch Google hat nachgelegt und die Probleme bis auf kleinere Stolpersteine in den Griff bekommen, sodass sie mittlerweile pünktlich ausgerollt werden. Man sollte meinen, dass das beim Pixel 6a nicht passieren sollte, denn das Smartphone hat denselben Tensor-Chip verbaut, der damals als Übeltäter ausgemacht wurde.

Dennoch muss man nun vermelden, dass die September-Updates für die Pixel-Smartphones erst später in diesem Monat auf dem Pixel 6a ankommen werden. Begründet wird das nicht, aber man verspricht, dass das Update dafür umfangreicher ausfällt. Denn man möchte den Fingerabdrucksensor mit dem Update weiter verbessern. Warum man dieses Update, falls es länger dauert, nicht nachträglich nachliefert und jetzt erstmal Anfang September den großen Schwung ausrollt, ist nicht bekannt.

Man kann das Ganze aber auch positiv sehen, denn immerhin werden alle anderen Pixel-Smartphones planmäßig ab dem ersten Tag mit dem Update versorgt – das war im August bekanntlich nicht der Fall…

