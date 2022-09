Made by Google: Google lädt zum großen Pixel-Event – Pixel 7, Pixel Watch und mehr kommen am 6. Oktober

Seit langer Zeit ist bekannt, dass Google Anfang Oktober eine Reihe von neuen Produkten vorstellen wird, zu denen unter anderem die Pixel 7-Smartphones sowie die Pixel Watch gehören. Auch über das Datum der Präsentation haben wir euch hier im Blog bereits informiert und jetzt hat Google es offiziell gemacht: Man lädt für 6. Oktober zum großen Pixel-Event.



Die Spatzen haben es schon seit langer Zeit von den Dächern gepfiffen und wir hatten das Datum hier im Blog bereits vor längerer Zeit für euch bestätigt – und jetzt ist es offiziell: Google lädt am 6. Oktober zum großen ‚Made by Google‘-Event unter dem Motto ‚its all coming together‘, auf dem man unter anderem die beiden Pixel 7-Smartphones sowie die Pixel Watch vorstellen wird. Aber auch neue Nest-Hardware ist zu erwarten.

Im obigen Tweet sind schon einige Produkte zu sehen und es ist ein netter Teaser darauf, was uns erwartet. Interessanterweise sind auch die Pixel Buds Pro in diesem Video zu sehen, obwohl sie bekanntlich bereits im Mai vorgestellt wurden. Gut möglich, dass man da größere Neuerungen im Gepäck hat und die smarten Kopfhörer nochmal auf die Bühne holt. Vielleicht die Unterstützung für Bluetooth LE Audio?









Made by Google Event Livestream

Tatsächlich hat Google auch schon einen Livestream eingerichtet, der in ziemlich genau 29 Tagen beginnt. Los geht es am 6. Oktober um 16:00 Uhr deutscher Zeit – also zu recht angenehmer Stunde.

Alle Produkte direkt im Anschluss vorbestellbar

Eine gute Nachricht für Pixel-Freunde: Direkt nach der Vorstellung der Produkte sollen sie vorbestellbar sein. Auch das hatten wir bereits erwartet. Den offiziellen Verkaufsstart erwarten wir für den 13. Oktober.

