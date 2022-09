Google Chromecast: Neuer Dongle kurz vor dem Start – Händler verraten günstigen Verkaufspreis von 39 Euro

Google arbeitet schon seit längerer Zeit an einem neuen Chromecast, der die Nachfolge des klassischen Dongles antreten und deutlich günstiger als der große Bruder zu haben sein soll. Laut Händlerangaben soll der neue Chromecast schon in wenigen Wochen auf den Markt kommen und dürfte somit ebenfalls zur Herbstwelle der Google-Produkte gehören. Wie jetzt bekannt wurde, soll der Dongle ab 39 Euro zu haben sein.



Der Chromecast gehört zu den ältesten Google-Produkten und hat schon eine lange Reise hinter sich, die so manche Veränderung mitgebracht hat – allen voran vor knapp zwei Jahren den Wechsel auf das Betriebssystem Android TV. Der aktuelle Chromecast mit Google TV ist seit zwei Jahren auf dem Markt und leider für die gebotene Leistung relativ teuer – was dem Erfolg gerade in den ersten Monaten aber keinen Abbruch getan hat.

In Kürze soll ein günstigerer Ableger auf den Markt kommen, der das Konzept (inklusive Google TV und Fernbedienung) fortführt und nur auf nicht ganz unwichtige Details wie 4K verzichtet. Wir haben euch bereits in diesem Artikel alle bisher bekannten Informationen geliefert und in diesem Artikel die Erfolgsaussichten beleuchtet. Jetzt soll der Dongle laut Händlerangaben kurz vor dem Start stehen und viele der bisher bekannten Informationen haben sich bestätigt. Es ist daher zu erwarten, dass der Dongle spätestens Anfang Oktober auf dem Pixel-Event vorgestellt und wenige Tage später auf den Markt gebracht wird.

Der neue Chromecast soll ab 39 Euro zu haben sein und könnte damit zumindest annähernd den günstigen Alternativen Konkurrenz machen. Hoffen wir, dass die Leistung stimmt. In den nächsten Tagen gibt es vermutlich noch weitere Details.

