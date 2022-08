Chromecast mit Google TV: Ein neuer Budget-Dongle kommt – Googles Updates bestätigen baldigen Start

In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Gerüchte über einen neuen Google Chromecast, der noch in diesem Jahr vorgestellt werden und die Reihe um ein schlankes Gerät erweitern soll. Die Leaks waren recht eindeutig und jetzt hat Google das neue Produkt zwischen den Zeilen selbst bestätigt. Denn das jüngste größere Update richtet sich eindeutig an das neue Produkt.



Der aktuell jüngste „Chromecast mit Google TV“ hat bald zwei Jahre auf dem Buckel und bisher gibt es keine Anzeichen dafür, dass dieser trotz eher schlechter Ausstattung einen Nachfolger erhalten wird. Ganz im Gegenteil, wird man nochmal abspecken und eine Art Chromecast Lite auf den Markt bringen, der nur 1080p unterstützt und auch an anderer Stelle weniger Leistung erwarten lässt. Es ist daher ein Nachfolger für den klassischen Chromecast, der nicht auf Google TV setzt.

Bisher ist der Budget-Dongle nicht bestätigt, der vermutlich aber schon Anfang Oktober vorgestellt wird. Doch mit dem jüngsten Performance-Update hat Google das zwischen den Zeilen nachgeholt. Allein die gesteigerte Performance zeigt, dass man mehr aus schwacher Hardware herausholen will. Im Abschluss des Beitrags lässt man außerdem wissen, dass es in den nächsten Monaten weitere Performance-Verbesserungen geben soll und die Nutzer gespannt sein sollen, was da noch folgt.

Das ist bei weitem keine offizielle Bestätigung, aber die Puzzleteile aus Leaks der letzten Monate, dem schon sehr alten klassischen Chromecast, den jetzigen Optimierungen und dieser Teaser-Ankündigung lässt kaum einen anderen Schluss zu. Interessant wird es werden, in welcher Preisklasse der neue Chromecast unterwegs sein soll. Wird man dem Fire TV Stick Lite, den man in Aktion schon unter 20 Euro bekommen kann, Konkurrenz machen können und wollen?

