Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Noch immer extrem erfolgreich – Google steigert Verkaufszahlen um 230 Prozent (USA)

Google hat mit den Pixel 6-Smartphones im vergangenen Jahr große Erfolge gefeiert und konnte die eigenen Erwartungen in puncto Verkaufszahlen weit übertreffen. Viele dürften sich gefragt haben, ob dieser Erfolg nachhaltig sein wird und sich auch in den folgenden Monaten fortsetzt – und jetzt bekommen wir zumindest eine erste Tendenz. Google legt in den USA ein gewaltiges Wachstum hin und ist nach wie vor fünftgrößter Smartphone-Hersteller.



Bezieht man die Nexus-Smartphones mit ein, ist Google seit über zehn Jahren im Smartphone-Markt aktiv und konnte bisher nur Achtungserfolge feiern oder lobende Worte abholen. Nennenswerte Verkaufszahlen, im Vergleich zu vielen anderen Herstellern, waren eher nicht drin. Das hat sich mit den Pixel 6-Smartphones geändert, die die gesamte Serie auf eine neue Stufe gehoben haben. Dass sie sich Ende 2021 sehr gut verkaufen werden, war schon früh absehbar und das war nachträglich auch an den Verkaufszahlen abzulesen.

Aber wie nachhaltig war dieser Erfolg? Gehypte Nutzer haben die Smartphones natürlich in den ersten Tagen gekauft und viele geduldigere Nutzer könnten sich durch die zahlreichen Problem-Berichte abgeschreckt fühlen. Doch das war offenbar nicht der Fall, denn zumindest in den USA verkaufen sich die Smartphones weiterhin sehr gut und halten Google das dritte Quartal in Folge in den Top5 der größten Smartphone-Hersteller.

Die folgende Statistik zeigt die Verkaufszahlen des zweiten Quartals in Nordamerika (USA). Das ist zwar ein völlig anderer Markt als Europa, was allein an Apples Dominanz deutlich wird, aber die Tendenz dürfte auch für den Rest der Welt gelten. Google ist es wohl gelungen, die Marke „Pixel“ endlich zu etablieren und zu einer echten Alternative aufzubauen, die normalerweise zuverlässige Updates verspricht.









Der Gesamtmarkt ist im zweiten Quartal 2022 um sechs Prozent geschrumpft, was von den Canalys-Marktforschern mit der allgemeinen Situation zu tun hat: Drohende Inflation, Unsicherheiten, Ukraine-Krieg, Chipmangel,… Alles Probleme, die auch im zweiten Quartal schon galten. Der Verlust traf hauptsächlich kleinere Marken sowie unter den Top5 TCL. Alle anderen konnten leicht wachsen. Google konnte als einiges Unternehmen extrem stark wachsen und ganze 230 Prozent mehr Smartphones verkaufen als im Jahr zuvor.

Das sind Wachstums-Dimensionen, die man in den letzten Jahren nur von Xiaomi kannte, die es bekanntlich fast bis an die Spitze geschafft haben. Ganz soweit ist Google mit einem Anteil von 2 Prozent und 800.000 ausgelieferten Smartphones noch lange nicht, aber man hat die richtige Richtung eingeschlagen. Im 2. Quartal dürften diese Zahlen hauptsächlich auf die Pixel 6-Smartphones zurückzuführen sein. Denn das Pixel 6a startete erst wenige Wochen später, das Pixel 5a ist jetzt „alt“ und das Pixel 5 in den USA kaum noch erhältlich.

Wir dürfen auf Zahlen aus Europa und Statistiken mit weltweiter Betrachtung gespannt sein, die sicherlich in den nächsten Tagen veröffentlicht werden. Spannend wird es auch sein, ob sich dieser Erfolg mit dem Pixel 6a verlängern und mit den Pixel 7-Smartphones fortsetzen lässt.

[Canalys]