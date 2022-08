Nothing: Versionsnummern sind doch nicht so wichtig – Update auf Android 13 kommt nicht vor 2023

Die finale Version von Android 13 ist seit einigen Tagen offiziell und nachdem Google den Rollout auf die Pixel-Smartphones gestartet hat, melden sich nach und nach immer mehr Hersteller mit ihren Update-Plänen zu Wort. Ausgerechnet eines der in den letzten Monaten meistgehypten Geräte scheint sich den Vorbildern nicht anschließen zu wollen. Nothing hat verkündet, dass Versionsnummern nicht so wichtig sind und die Nutzer das Update in den nächsten Monaten nicht erwarten sollten.



In den letzten Tagen haben sich einige Smartphone-Hersteller bezüglich Android 13 zu Wort gemeldet und verraten, wie ihre Update-Pläne aussehen. Es begann mit OnePlus, ging über Oppo, am Montag Motorola und mit Nothing ist jetzt das nächste Unternehmen an der Reihe. Welches Gerät man aktualisiert, ist bei Nothing aufgrund des überschaubaren Portfolios von nur einem Smartphone keine Frage. Die wichtige Frage ist daher: WANN?

A product is more than just its specs, features, and version numbers.

Obiges Zitat hat OnePlus- und Nothing-Gründer Carl Pei abgegeben. Man könnte auch sagen: Updates sind gar nicht so wichtig. Boom, das sitzt. Das ist vielleicht nicht das richtige Signal, wenn man in Zukunft weiter als Smartphone-Hersteller aktiv um neue Nutzer werben will. Denn wie mittlerweile die allermeisten Hersteller bemerkt haben, achtet die Masse der Nutzer mittlerweile auf Updates. Daher halte ich das für ein wirklich gefährliches Signal, wenn man so etwas als Startup und wenige Wochen nach Verkaufsstart raushaut.

Das Marketing wird dann doch noch etwas konkreter, enttäuscht aber ebenfalls:

We are always working hard to improve the Phone 1 user experience. To ensure this, operating system updates will be made available for regular download. In regards to Android 13, this will be launching for Phone 1 users in the first half of 2023.

[AndroidPolice]