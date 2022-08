Android Auto: Googles Infotainment-Plattform ist nicht mehr nutzbar; unzählige Nutzer haben derzeit Probleme

Nutzer von Googles Infotainment-Plattform Android Auto müssen gute Nerven beweisen, denn immer wieder gibt es kleinere und größere Probleme, die die Nutzung erschweren. Jetzt scheint das Wort Case-Szenario eingetreten zu sein, denn unzählige Nutzer berichten schon seit mehreren Tagen, dass sich Android Auto gar nicht mehr verwenden lässt. Das Problem betrifft viele Nutzer und praktisch alle Smartphone-Marken.



Eigentlich ist Android Auto eine sehr einfache App, die lediglich eine alternative Oberfläche darstellen muss. Zwar nicht ganz trivial, aber für Googles Entwickler keine große Herausforderung – sollte man meinen. Dennoch gibt es immer wieder Probleme mit der Kompatibilität, mit der stabilen Verbindung (trotz USB-Kabel), dem Google Assistant und auf anderen Ebenen. Gerade erst konnten wir vermelden, dass Samsung-Nutzer die Plattform nach mehreren Monaten wieder nutzen können, aber die Freude hielt nicht lang.

Jetzt gibt es Berichte von unzähligen Nutzern, dass sich Android Auto nicht mehr nutzen lässt. Und mit „nicht mehr nutzen“, meint man nicht mehr nutzen. Sobald das Smartphone angeschlossen und Android Auto gestartet wird, wird vermeldet, dass das Gerät nicht mit Android Auto kompatibel ist. Diese Darstellung erfolgt auf dem Auto-Display, sodass das Smartphone und nicht das Infotainment-Display als inkompatibel eingestuft wird. Das für sich wäre schon kurios, da sich Android Auto auf über 95 Prozent aller Geräte nutzen lassen sollte.

Natürlich stammen die Berichte von Nutzern, die Android Auto zuvor ohne Problemen verwenden konnten und auch ein halbwegs aktuelles Smartphone besitzen. Die Berichte sind Hersteller-übergreifend und dürften wohl nur einen gemeinsamen Nenner haben, der das Problem verursacht: Es liegt wohl an der App-Version 7.8, bei der wohl in der Konfiguration etwas schiefgelaufen ist.









Berichte gibt es hauptsächlich von Samsung-Nutzern, was aber einfach an der Verbreitung der Marke liegt und sicherlich auch daran, dass diese immer wieder Probleme haben und die Android Auto-Community schon in den Favoriten abgelegt haben. Die Berichte enthalten aber auch Problemmeldungen von Nutzern von Xiaomi-Smartphones, OnePlus, Oppo, Asus und sogar Nutzer von Pixel-Smartphones sollen davon betroffen sein. Also Worst Case-Szenario. In einer Fehlermeldung (oben) wird ein nicht autorisiertes USB-Kabel ins Spiel gebracht.

Google hatte sich nach Tag 1 der Meldungen zu Wort gemeldet und um mehr Details gebeten. Jetzt sind wir bei Tag 4 und das Problem besteht weiterhin, ohne dass es eine weitere Rückmeldung gegeben hat. Es scheint tatsächlich von der Android Auto-Version abzuhängen, die wohl nicht ausreichend getestet worden ist. Ein Downgrade kann das Problem lösen, aber wie viele Nutzer sind dazu in der Lage – und willens – die App per Sideload von APKMirror & Co wiederherzustellen? Bleibt zu hoffen, dass Google sehr schnell ein Update hinterherschießt.

» Android Auto: Neuer Dongle für kabellose Nutzung und Aufhebung von App-Beschränkungen (Galerie & Video)

» Android Auto: Alternativer Launcher und Navigation – App projiziert Routen direkt auf die Frontscheibe

[9to5Google]