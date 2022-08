Android Auto: Nutzer dürfen wieder fahren – Google hat schweres Problem mit Smartphone-Anbindung behoben

Nutzer von Googles Infotainment-Plattform Android Auto müssen gute Nerven beweisen, denn immer wieder gibt es kleinere und größere Probleme, die die Nutzung erschweren. Vor wenigen Tagen scheint das Wort Case-Szenario eingetreten zu sein, denn unzählige Nutzer berichteten, dass sich Android Auto gar nicht mehr verwenden lässt. Das Problem, das praktisch alle Smartphone-Marken betraf, soll jetzt wohl behoben sein.



Eigentlich ist Android Auto eine sehr einfache App, die lediglich eine alternative Oberfläche darstellen muss. Zwar nicht ganz trivial, aber für Googles Entwickler keine große Herausforderung – sollte man meinen. Dennoch gibt es immer wieder Probleme mit der Kompatibilität, mit der stabilen Verbindung (trotz USB-Kabel), dem Google Assistant und auf anderen Ebenen. Gerade erst konnten wir vermelden, dass Samsung-Nutzer die Plattform nach mehreren Monaten wieder nutzen können, aber die Freude hielt nicht lang.

In der vergangenen Woche gab es Berichte von unzähligen Nutzern, dass sich Android Auto nicht mehr nutzen lässt. Und mit „nicht mehr nutzen“, meint man wirklich nicht mehr nutzen. Sobald das Smartphone angeschlossen und Android Auto gestartet wird, wird vermeldet, dass das Gerät nicht mit Android Auto kompatibel ist. Diese Darstellung erfolgt auf dem Auto-Display, sodass das Smartphone und nicht das Infotainment-Display als inkompatibel eingestuft wird. Das für sich wäre schon kurios, da sich Android Auto auf über 95 Prozent aller Geräte nutzen lassen sollte.

Natürlich stammen die Berichte von Nutzern, die Android Auto zuvor ohne Problemen verwenden konnten und auch ein halbwegs aktuelles Smartphone besitzen. Die Berichte sind Hersteller-übergreifend und dürften wohl nur einen gemeinsamen Nenner haben, der das Problem verursacht: Es liegt wohl an der App-Version 7.8, bei der in der Konfiguration etwas schiefgelaufen sein dürfte. Kurioserweise brachte aber auch Android Auto 8.x keine schnelle Abhilfe.

Berichte gibt es hauptsächlich von Samsung-Nutzern, was aber einfach an der Verbreitung der Marke liegt und sicherlich auch daran, dass diese immer wieder Probleme haben und die Android Auto-Community schon in den Favoriten abgelegt haben. Die Berichte enthalten aber auch Problemmeldungen von Nutzern von Xiaomi-Smartphones, OnePlus, Oppo, Asus und sogar Nutzer von Pixel-Smartphones sollen davon betroffen sein. Also Worst Case-Szenario. In einer Fehlermeldung (oben) wird ein nicht autorisiertes USB-Kabel ins Spiel gebracht.

Update wurde wohl ausgerollt

Glaubt man einem Statement und einigen Nutzerrückmeldungen, hat Google vor wenigen Tagen mit dem Rollout eines Bugfix-Updates begonnen, das bis spätestens bis 1. September bei allen Nutzern ankommen und das Problem vollständig beheben soll.

Thank you for reporting this issue. The team has investigated this issue, and a fix is rolling out now. It may take a few days for the fix to reach everyone, so please let us know if you are still seeing this issue in a week. Thanks!