Android 13: Diese Motorola-Smartphones werden das Update auf Googles neues Betriebssystem erhalten

Google hat vor genauer einer Woche die finale Version von Android 13 veröffentlicht und mit dem Rollout auf viele Pixel-Smartphones begonnen. In diesen Tagen melden sich auch einige andere Hersteller zu Wort und verraten, welche Smartphones in den nächsten Monaten ein Update auf Android 13 erhalten werden. Jetzt hat Motorola den Rollout für zehn Smartphones in Aussicht gestellt.



Wenn Google eine neue Android-Version veröffentlicht, ist diese in den ersten Wochen nur auf den Pixel-Smartphones zu finden und wird erst in den folgenden Monaten von anderen Smartphone-Hersteller auf eine Reihe von Geräten ausgerollt. Derzeit befinden wir uns noch in der Phase, in der sich die anderen Hersteller äußern, Pläne veröffentlichen und erst in naher Zukunft mit dem Rollout beginnen. Jetzt hat sich Motorola zu Wort gemeldet.

Diese Motorola-Smartphones erhalten das Update auf Android 13

Die Pläne von Motorola sind übersichtlich, dürften aber wohl die global wichtigsten Geräte enthalten, die 2022 und 2021 auf den Markt gekommen sind. Leider hat Motorola lediglich diese Liste veröffentlicht und sich weder zu einem Zeitrahmen, einer Reihenfolge oder der Ankündigung spezieller Funktionen hinreißen lassen. Es ist daher zu vermuten, dass es noch etwas länger dauern wird, bis die ersten Geräte mit Android 13 versorgt sind.

