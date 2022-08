Android 13: Alle neuen Funktionen im Hands-on – neues Video zeigt die wichtigen Neuerungen an der Oberfläche

Google hat am Beginn der Woche Android 13 veröffentlicht, das sehr viele Neuerungen auf die Pixel-Smartphones gebracht hat, die schon bald auch auf anderen Geräten zu finden sein werden. Man spricht von nicht weniger als 150 nennenswerten Verbesserungen, die man in das Betriebssystem gebracht hat. In einem kürzlich veröffentlichten Video könnt ihr euch alle neuen Funktionen im Hands-on ansehen.



Android 13 ist ein großer Schritt für das Android-Ökosystem, denn man hat das Betriebssystem mit vielen Neuerungen bedacht, auf die sich viele Nutzer freuen dürfen. Zwar ist es visuell kein ganz so großer Schritt wie Android 12, das vor allem durch das Material You-Update dominiert wurde, aber dennoch gibt es überraschend viele neue Funktionen. Wir haben euch bereits alle wichtigen Neuerungen und Googles 13 Highlight-Neuerungen gezeigt und ein neues Video unterstreicht das Ganze jetzt noch einmal.

Das Video reklamiert für sich, ALLE neuen Funktionen zu enthalten. Das kann stimmen, denn man bezieht sich nur auf die an der Oberfläche nutzbaren Features und natürlich nicht auf das „langweilige“ unter der Haube. Natürlich gilt das für die Pixel-Smartphones, aber die allermeisten Verbesserungen werden auch auf vielen anderen Smartphones zu finden sein, wenn die Hersteller mit dem Rollout beginnen. Ausnahme ist der Pixel Launcher, aber auch von dem lässt sich die Konkurrenz immer wieder inspirieren.

Im Folgenden findet ihr das Video und die Zeitstempel mit den einzelnen vorgestellten Funktionen. Alle Neuerungen wurden ausgerollt und sollten somit auf allen Pixel-Smartphones angekommen sein. Vielleicht eine gute Liste, um sich am Wochenende nach dem Update mit dem neuen Betriebssystem vertraut zu machen.









Zeitstempel:

1:27 – UI changes

1:32 – New pop-up permissions panel

2:04 – Overflow lock screen notifications housed in shorter pill

2:27 – Vibration settings screen redesign with additional options

3:22 – Combined Display size and text menu

3:41 – Dark Theme in Color and Motion settings

3:52 – Increased “Basic color” within Wallpapers & style section

4:13 – Media player squiggles for previously played media

4:47 – New fingerprint unlocked set-up UI on Pixel 6 series

5:14 – Tweaked Pixel Tips app

5:31 – Adjusted Swipe unlock registration and entry

5:55 – Brand new photo picker

6:15 – Combined Security & privacy menu (coming later this year)

6:38 – Redesigned Screen saver menu

6:57 – Usability changes

7:01 – Pixel Launcher supports multiple layouts

7:24 – Taskbar adds 6-icon slots

7:42 – Taskbar for tablets & big screens gains app drawer button

8:02 – Disable hold Home for Assistant with 3-button navigation

8:47 – New QS tiles to turn off One-handed mode and access QR code reader

8:56 – Power menu and Settings shortcut improved reachability in Quick Settings panel

9:19 – Redesigned Now Playing media notification

10:05 – Notification permission pop-up on first app launch

10:24 – Per-app language controls

10:54- Stylus handwriting option in Developer Options

11:19 – Copy/clipboard bottom left notification

11:53 – Smart home tech controls available when device locked

12:24 – Battery saver minimum raised to 10%

12:42 – Ability to pause app activity if unused

13:16 – Tweaked Pixel Launcher homescreen drop targets

13:33 – Quick Tap includes flashlight toggle option

13:51 – Pixel Launcher app drawer search improvements

14:07 – Focus mode ranks apps by most distracting on first setup

14:32 – Predictive back animations

15:03 – High battery usage notification in Settings section

15:30 – Cosmetic changes

15:33 – Custom device profile pictures

15:55 – Minor size adjustments to two-line lock screen clock

16:13 – Device controls QS tile renamed “Home”

16:25 – Updated Home icon on lock screen

16:38 – New “Hold Home for Assistant” animation in Settings

16:53 – Tweaks to PIN entry screen

17:08 – Material You revamped Cast picker pop-up

17:39 – Tiramisu Android System icon

18:01 – Pulsating homescreen unlock animation

18:15 – Pill-shaped buttons within Settings

18:31 – Wider and thicker Gesture navigation bar

19:00 – Updated Google Lens icon in Pixel Launcher search widget

19:15 – Improved animation easing and smoothing

19:36 – Themed icon shortcuts for Chrome webpages on homescreen

19:54 – App widget minor spacing changes

20:08 – Smaller pop-up card/windows when in landscape mode

20:25 – 6×5 grid in Pixel Launcher when in tablet mode

21:03 – Android 13 Easter egg

21:41 – What is your favorite new addition or feature within Android 13?

