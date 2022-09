Pixel 7 Pro: Googles neues Smartphone im Unboxing – ein Blick auf das Gerät und den Lieferumfang (Video)

Google wird in wenigen Wochen die neuen Pixel 7-Smartphones vorstellen, die sich bereits in zahlreichen Leaks präsentiert haben und mittlerweile in ersten Chargen die Fabriken verlassen habe – direkt in die Hände der Leaker. Jetzt zeigt sich das Pixel 7 Pro im ersten Unboxing, sodass wir mutmaßlich einen Blick auf das finale Produkt, den Karton und natürlich auch dessen Inhalt bekommen.



Wir haben die Pixel 7-Smartphones bereits auf vielen Bildern gesehen, zu denen seit einigen Wochen auch Hands-on Bilder und kurze Videos von Geräten, mutmaßlich aus der Vorproduktion, gehören. Überraschungen sind beim Pixel 7 und Pixel 7 Pro nicht mehr zu erwarten, aber dennoch wollt ihr vielleicht schon einen Blick auf den Lieferumfang werfen, der euch als potenzieller Frühbesteller schon in wenigen Wochen erwartet.

Am Samstag wurde auf Facebook ein Video gepostet (unten auch bei YouTube), das ein kurzes Unboxing des Pixel 7 Pro zeigt. Wir sehen einen kurzen Blick auf den Karton, wie dieser geöffnet wird, das Smartphone herausgeholt und dieses dann von seiner Schutzfolie befreit wird – der Klassiker. Natürlich wird das Smartphone auch eingeschaltet, um die Echtheit des Geräts zu beweisen. Gut einen Monat vor der Präsentation ist zu erwarten, dass es sich um das echte Gerät aus der Serienproduktion handelt.

Im folgenden sehr kurzen Video könnt ihr euch das kurze Spektakel ansehen. Dass es sich um ein Pixel 7 Pro handelt, wird erst mit dem Blick auf die Rückseite deutlich, denn die Aufschrift auf dem Karton ist kaum zu lesen. Auch die Außengestaltung des Kartons hält auf den ersten schnellen Blick keine Überraschungen bereit und kommt im typischen Google-Look: Weiß, Produktbild, Google-Logo und kurzer Produktname auf der Vorderseite.









Leider hat man den obligatorischen Blick auf den Packungsinhalt vergessen, der eigentlich zu einem Unboxing dazugehört. Aber die wenigen Sekunden im Hintergrund reichen aus, um mit scharfem Blick zu erkennen, was sich in der Packung befindet: Unter dem Smartphone sehen wir ein USB-Kabel sowie den USB-Adapter. Außerdem ein kleines Heft, das die ersten Schritte mit dem Smartphone erklärt. Ein Lade-Adapter ist wenig überraschend nicht Teil des Lieferumfangs.

Ein mögliches Unboxing des Pixel 7 wäre wohl nicht viel aufregender, könnte aber dennoch schon bald folgen. Auch die ersten Hands-on Videos mit den Geräten aus der Serienproduktion stehen sicherlich vor der Tür und werden uns schon in den nächsten Tagen erwarten. Wir halten euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden. Alle Details zum Pixel 7 und Pixel 7 Pro findet ihr in diesem Artikel. Einen Blick auf Bilder und Videos könnt ihr in diesem Artikel werfen.

