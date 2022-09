Pixel 6: Starke Aktion ist da! Smartphone kaufen und ein Chromebook im Wert von 329 Euro Gratis erhalten

Google konnte mit den Pixel 6-Smartphones sehr große Erfolge feiern, die man sich redlich verdient hatte. Doch so langsam dürften die Verkaufszahlen zurückgehen, denn die Nachfolger klopfen an. Jetzt möchte man der sechsten Generation noch einen letzten Boost geben: Entscheidet ihr euch in den nächsten Tagen für eines der beiden Pixel 6-Smartphones, erhaltet ihr ein Gratis Chromebook im Wert von 329 Euro.



Die Pixel 6-Smartphones wurden vor bald einem Jahr mit einer starken Aktion auf den Markt gebracht, hätten diese aber vermutlich gar nicht benötigt. Tatsächlich waren die Verkaufszahlen selbst im schwierigen zweiten Quartal noch sehr hoch, aber jetzt klopfen die Pixel 7-Smartphones an, sodass Google wieder unterstützend eingreifen muss. Und das tut man mit einer wirklich sehr starken Aktion, die es in dieser Dimension bei Google noch nicht gegeben hat.

So läuft die Aktion

Kauft ihr zwischen dem 1. September und dem 14. September ein Pixel 6 oder Pixel 6 Pro bei einem teilnehmenden Händler (siehe unten), könnt ihr euch anschließend ein Gratis Chromebook holen. Bei dem Chromebook handelt es sich um das Lenovo IdeaPad Duet im Wert von 329 Euro. Beantragen müsst ihr dieses zwischen dem 29. September und 28. Oktober – solltet ihr nicht vergessen und natürlich werden wir euch hier im Blog zu gegebener Zeit noch einmal daran erinnern.

Zu den teilnehmenden Händlern gehören unter anderem Amazon, Media Markt, Saturn, 1&1, OTTO, die Telekom, Freenet und einige weitere Anbieter. Ihr findet die vollständige Liste auf dieser Seite. Interessanterweise ist der Google Store selbst nicht aufgelistet, was aber nicht bedeuten muss, dass es dort nicht gilt. Gut möglich, dass man das Chromebook dort einfach mit in das Paket packt. Sobald es dazu Infos gibt, wird der Artikel aktualisiert.









Eine starke Aktion für Pixel & Chromebooks

Es ist wirklich sehr interessant, dass Google das „alte“ Smartphone jetzt noch einmal so stark pusht und eine mutmaßlich bessere Aktion bietet, als man es beim Pixel 7 zu Beginn tun wird. Gleichzeitig stärkt man damit die Verknüpfung der Smartphone-Linie mit dem Betriebssystem ChromeOS, das ein bisschen Promotion sicherlich gut gebrauchen kann. Alle Informationen zu dieser Aktion inklusive dem Kleingedruckten findet ihr auf er Aktionsseite.

Wer sich noch für ein Pixel 6 interessiert und nicht auf das Pixel 7 warten möchte, sollte diese Aktion auf jeden Fall mitnehmen – denn günstiger wird es ziemlicher sicher nicht mehr werden. Bedenkt allerdings, dass das Pixel 6 jetzt schon ein Jahr seiner Update-Garantie verloren hat. Sollte euch das nicht stören, dann schlagt zu!

