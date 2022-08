Android 12: Google veröffentlicht neue Images für die Pixel 6-Smartphones – Rückkehr für Entwickler möglich

Google dürfte den Rollout von Android 13 auf die Pixel-Smartphones weitgehend abgeschlossen haben, sodass alle Nutzer aktueller Smartphones, wenn sie es denn wollten, auf der neuen Generation unterwegs sind. Für Pixel 6-Nutzer ist es so, dass ein Zurück zu Android 12 unter normalen Umständen ausgeschlossen ist. Doch jetzt gibt Google ein kleines Hilfsmittel und hat ein neues, an Entwickler gerichtetes, Android 12-Image für die Pixel 6-Smartphones veröffentlicht.



Man hat es spät, aber dennoch hoffentlich rechtzeitig für die meisten Nutzer, bekannt gegeben: Das Update auf Android 13 ist für die Pixel 6-Smartphones unumkehrbar. Denn während die vierte und fünfte Generation per Image wieder zu Android 12 zurückkehren kann, gibt es mit Android 13 bei Pixel 6 und Pixel 6 Pro eine Änderung im Bootloader, die eine erneute Installation der Vorversion unmöglich macht. Eigentlich. Weil das für Entwickler, die das vorab nicht bedacht oder gewusst haben, problematisch sein kann, hat Google jetzt reagiert.

Man jetzt neue Developer Support Images für Pixel veröffentlicht, mit denen sich Android 12 auf Pixel 6, Pixel 6 Pro und auch das noch brandneue Pixel 6a zurückbringen lässt. Allerdings handelt es sich dabei um eine angepasste Version, bei der Änderungen am Umgang mit dem Bootloader vorgenommen wurden, um diese Installation und Nutzung zu ermöglichen. Es handelt sich um Android 12 inklusive des 12L-Updates und einem jüngeren Sicherheitsupdate.

Es ist mehrfach und rot markiert die Rede davon, dass sich diese Builds ausschließlich an Entwickler richten und nicht für Einsatz bei Endnutzern konzipiert sind. Möchtet ihr danach erneut zurück zu Android 13, ist das nach aktuellem Stand nicht ohne Factory Reset möglich. Genug der Warnungen, wer weiß was er tut und sich ein wenig auskennt, kann sich damit vielleicht dennoch als Notlösung behelfen. Behaltet das einfach mal in den Bookmarks.

» Android 14: Google arbeitet am Android 13-Nachfolger – erste Details zum geplanten Beta-Programm

» Fuchsia & Android: Googles Betriebssysteme nähern sich weiter an – ADB-Unterstützung für Fuchsia kommt