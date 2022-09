Pixel 7 & Pixel 7 Pro: Das sind die neuen Smartphones – alle Fotos, Renderbilder und Hands-on (Galerie & Video)

Google wird in gut fünf Wochen die neuen Pixel 7-Smartphones vorstellen, die auch in dieser Woche wieder in den Schlagzeilen waren und unter anderem durch die Unterstützung von Bluetooth LE Audio punkten sollen. Jetzt wird es Zeit, noch einmal einen genauen Blick auf die Smartphones werfen. In diesem Artikel findet ihr die wichtigsten bisher bekannten Bilder, Fotos und Videos.



Die Pixel 7-Smartphones müssen ein schweres Erbe antreten, denn die Pixel 6-Smartphones waren (und sind) sehr populär und vielleicht ist sogar das starke Pixel 6a eine größere Konkurrenz, als das in den vorherigen Generationen der Fall war. Dazu kommt, dass man sich in einer Generation mit kleinem Schritt befindet, in dem vor allem optimiert und nur an wenigen Stellschrauben gedreht wird. Ein Ausblick macht keinen Sinn, aber dennoch würde ich darauf tippen, dass die Pixel 8-Smartphones wieder einen größeren Schritt tun werden.

Wir haben euch erst vor wenigen Tagen alle Informationen zu den Pixel 7-Smartphones zusammengetragen und nahezu die gesamten Spezifikationen sowie Zusatzfunktionen aufgelistet. Jetzt wollen wir auch noch einmal einen Blick auf die Smartphones werfen, deren Design zwar weitestgehend dem der Vorgänger entspricht, das aber auch einige Anpassungen im Gepäck hat. Auffällig ist vor allem die Kameraleiste, die noch einmal deutlicher herausgearbeitet wurde. Während man beim Pixel 6 und 6a die Kameras im weiteren Sinne verstecken wollte, werden sie jetzt betont.

Hier findet ihr die wichtigsten Bilder, Fotos und Videos der Pixel 7-Smartphones ohne weiteren Kommentar von meiner Seite. Es gibt noch unzählige weitere Bilder, aber diese zeigen entweder die gleiche Ansicht oder stammen bereits von Anfang des Jahres, wo vieles noch eher spekulativ gewesen ist. Nach der folgenden Galerie solltet ihr wissen, wie das Pixel 7 und das Pixel 7 Pro aussehen. Ich schreibe es nicht jedes Mal dazu: Ihr könnt das Pixel 7 Pro durch die zusätzliche Kamera vom Pixel 7 unterscheiden.









Offizielle Google-Bilder









Späte Renderbilder auf Basis echter Geräte









Hands-on mit Prototypen

















Videos