Android: Heute Abend kommt das nächste Update für die Pixel-Smartphones – Pixel Feature Drop & neue Beta

Heute Abend ist es (wahrscheinlich) endlich wieder soweit: Am ersten Montag des Monats September hält Google wie gewohnt ein großes Update-Paket für die Pixel-Smartphones bereit. Diesmal dürfte es etwas umfangreicher ausfallen und hoffentlich rechtzeitig kommen: Denn neben dem Android-Sicherheitsupdate steht das nächste Pixel Feature Drop auf dem Programm. Auch ein Google System Update könnte im Gepäck sein und es steht nach wie vor ein Abschied im Raum.



Wann kommt das Update?

Stets am ersten Montag eines Monats veröffentlicht Google das Android-Sicherheitsupdate, das direkt im Anschluss in den folgenden Stunden und Tage auf alle unterstützten Pixel-Smartphones ausgerollt wird. Im August konnte man das leider nicht einhalten und hatte mit größeren Verzögerungen zu kämpfen, die nicht begründet wurden. Es bleibt zu hoffen, dass es ein seltener Ausreißer gewesen ist und wir uns im September wieder auf ein pünktliches Update freuen dürfen. Es könnte allerdings der US Labor Day dazwischen kommen, was aber nicht immer der Fall sein muss. Zwischen heute und morgen steht es 50/50.

Welche Pixel-Smartphones erhalten das Update?

Das Sicherheitsupdate wird für alle Pixel-Smartphones der vierten bis sechsten Generation ausgerollt. Das Pixel 3a kam im Mai 2019 auf den Markt und wird daher schon seit Mai 2022 nicht mehr unterstützt. Dennoch hatte Google im Mai angekündigt, noch ein letztes Update im Juli draufzulegen. Doch im Juli kam nichts, im August kam nichts und somit steht dieses Versprechen weiterhin im Raum. Damit verlängert sich das gute Gefühl für verbleibende Pixel 3a-Nutzer, noch ein aktuelles Smartphone zu besitzen. Aber danach ist wirklich Schluss…

Eine Übersicht über die Update-Garantie der Pixel-Smartphones findet ihr ausführlich in diesem Artikel. Besitzer eines Pixel 4 sollten sich ebenfalls langsam mit dem Gedanken vertraut machen, dass die monatlichen Updates nicht mehr auf Ewig kommen werden. Denn planmäßig ist das September-Update schon das vorletzte. Es wird noch ein Oktober-Update geben und danach möglicherweise die übliche Verlängerung bis in den Dezember oder Januar (siehe Pixel 3a). Mehr zum Pixel 4-Auslauf findet ihr in diesem Artikel.









Welche Updates sind zu erwarten?

Da das August-Update umfangreicher ausgefallen ist, als erwartet – allen voran durch Android 13 – können wir in anderen Kategorien auf einen größeren Umfang hoffen. Das September-Update wird auf jeden Fall das Android-Sicherheitsupdate umfassen sowie zusätzlich ein separates Pixel-Update für alle noch unterstützen Pixel-Smartphones im Gepäck haben. Dieses besteht jeden Monat aus zahlreichen Bugfixes, wobei auch der August keine Ausnahme sein wird. Ob man auch funktionell nachlegt, lässt sich vorab schwer sagen. Gut möglich, dass man ein weiteres interessantes Update im Gepäck hat:

Pixel Feature Drop?!

Im September 2022 sollte planmäßig ein neues Pixel Feature Drop folgen. In den letzten beiden Jahren war es allerdings so, dass das Feature Drop durch die neue Android-Version „ersetzt“ wurde – was diesmal nicht der Fall ist. Sollte es ein Feature Drop geben, ist derzeit nur das Bluetooth-Update für die Pixel Buds Pro als Kandidat bekannt. Die Wahrscheinlichkeit für ein Pixel Feature Drop würde ich in diesem Monat trotz Zeitplan eher gering einstufen. Denn auch die seit dem vergangenen Jahr vorhergehende QPR Beta hat es im letzten gleitenden Quartal nicht gegeben.

Android 13 QPR1 Beta

Für viele Nutzer eine Randnotiz, denn es bringt selten neue Features mit: Google wird die nächste Runde der Android 13 QPR Beta für die Pixel-Smartphones starten. Wichtig ist, dass ihr das Beta-Programm bis Montag verlasst (!), falls ihr noch darin sein solltet und diese experimentelle Version nicht nutzen möchtet. Alle Infos dazu findet ihr in diesem Artikel.

Letzte Aktualisierung am 30.08.2022 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!