Pixel-Smartphones: Googles Update-Garantie unter der Lupe – so lange werden Pixel 4 bis Pixel 6 noch versorgt

In wenigen Wochen wird Google mit dem Start des Pixel 6a die sechste Generation der Pixel-Smartphones vollenden und schon vier Monate später mit dem Pixel 7 nachlegen. Auf der anderen Seite werden ältere Smartphones die Update-Unterstützung verlieren. Daher zeigen wir euch aufgrund der bevorstehenden Wechsel, wie lange Google die Geräte noch mit Updates versorgen wird und mit welchen Zielversionen zu rechnen ist.



Eines der wichtigsten Argumente für die Pixel-Smartphones sind die garantierten Android-Updates und Sicherheitsupdates, die Google für einen gewissen Zeitraum garantiert. Bis auf die kleinen Ärgernisse mit Android 12 und den Pixel 6-Smartphones in den ersten Monaten werden die Updates stets am ersten Tag der Verfügbarkeit für alle noch unterstützten Geräte ausgerollt. Schon seit der zweiten Pixel-Generation gewährt Google mindestens drei Jahre Updates, das gilt sowohl für das Betriebssystem als auch für das Stopfen von Sicherheitslücken. Die Updates kommen schnell, zuverlässig und haben seit einiger Zeit sogar noch die Pixel Feature Drops mit Zusatzfunktionen an Bord. Das nächste wird am Montag erwartet.

In puncto Sicherheitsupdates waren Samsung und sporadisch einige andere Hersteller in den letzten Monaten schneller dran, doch jetzt wurde Google auch noch bei der garantierten Update-Dauer des Betriebssystems überholt. Samsung bietet für einige Geräte vier große Android-Updates und damit faktisch ein Jahr mehr als Google. Zwar spricht Google von Jahren und Samsung von Generationen, aber mit etwas gutem Willen kann man hoffen, dass es bei Samsung nicht nur eine Marketing-Formulierung, sondern lediglich eine eigene Absicherung ist. Es bleibt dabei: Samsung hat Google überholt.

Google hat für alle Smartphones die Pixel Feature Drops draufgelegt und den Update-Zeitraum für die Pixel 6-Smartphones erweitert. Zwar bleibt man weiterhin bei drei Jahren Android-Updates, doch dafür bessert man den Sicherheitsupdates nach und garantiert diese nun für fünf Jahre. Es ist das erste Mal seit langer Zeit, dass diese beiden Garantien auseinanderliegen und nicht zum selben Zeitpunkt enden.









Pixel 6

Die Pixel 6-Smartphones sind noch immer die neueste Generation und werden erst in wenigen Wochen mit Erscheinen des Pixel 6a erstmals nicht mehr die jüngsten Produkte im Pixel-Portfolio sein. Dennoch kann man als Pixel 6-Besitzer noch einen langen Update-Zeitraum genießen: Sprich drei Jahre Android-Updates und 60 Monate Android-Sicherheitsupdates. Wer später einsteigt verpasst in dem Sinne natürlich nichts, denn die Updates sind ja inkrementell. Obige Liste bedeutet, dass ihr bis Herbst 2025 (wenn Android 16 erscheint) auf dem neuesten Stand bleibt und bis Oktober 2026 auch die Sicherheit im Rahmen der Möglichkeiten gewährleistet ist.

Pixel 5

Habt ihr euch vor längerer Zeit für ein Pixel 5 entschieden, könnt ihr euch bis Oktober 2023 über Android-Updates und Sicherheitsupdates freuen. Das sind die versprochenen drei Jahre und auch aus heutiger Sicht noch ein komfortabler Zeitraum von 16 Monaten. In zwei oder gar drei Jahren sieht man das als stolzer Pixel 5-Besitzer naturgemäß ein bisschen anders, aber immerhin sollte dann schon das Pixel 8 auf den Markt kommen.

Pixel 4

Ein Pixel 4 solltet ihr euch heute selbst gebraucht nicht mehr kaufen, denn das Smartphone ist nicht nur bald drei Generationen alt, sondern wird auch von Google schon seit knapp zwei Jahren nicht mehr verkauft. Dementsprechend tickt der Countdown für die garantierten Updates schon ganz gewaltig, denn bereits im Oktober dieses Jahres ist Schluss. Betrachten wir nur das Betriebssystem, hat man theoretisch bis Herbst 2023 Freude, denn erst dann folgt die erwartete nächste Android-Version, die das Pixel 4 offiziell als „veraltet“ markieren würde. Ein Android 13L gilt derzeit als unwahrscheinlich. Mit den Sicherheitsupdates wird man es wohl auch in Zukunft ähnlich wie beim Pixel 3 und Pixel 3a halten und am Ende der Lebenszeit je nach aktueller Situation zwei bis drei Monate drauflegen – dann ist aber auch endgültig Schluss.

Pixel 3

Nennt ihr ein Pixel 3 euer Eigen, dann spürt ihr möglicherweise schon, dass der Lack ab ist. Denn der offizielle Support endete bereits im Oktober 2021 und Google hat im Februar das endgültig letzte Update ausgerollt. Damit werden die Geräte nicht mehr unterstützt. Auch das Pixel 3a, der erste Budget-Ableger eines Pixel-Smartphones, wurde bereits offiziell eingestellt. Das letzte Update kam im Mai dieses Jahres, im Juni gab es gar nichts und im Juli will Google noch ein letztes Mal nachlegen. Das Update auf Android 12L ist damit auch das Letzte gewesen, Android 13 wird es nicht mehr geben.









Spannend wird es beim Pixel 4a. Das Smartphone wurde im August 2020 vorgestellt und war hierzulande erst ab dem 1. Oktober zu haben. Damit hatten Nicht-US-Nutzer keine Chance, die vollen drei Jahre Updates auszukosten. Zwei fehlende Monate von insgesamt 36 Monaten sind zwar vielleicht für manche Menschen Haarspalterei, aber immerhin geht es hier um ein sehr zentrales Versprechen und um ein wichtiges Update. Die Update-Garantie bezieht sich eindeutig auf den US-Start eines Geräts, aber vielleicht ist man ja in puncto Sicherheitsupdate kulant.

Bekommt das Pixel 4a noch Android 14?

Das Pixel 4a wurde letztes Jahr auf Android 12 aktualisiert und wird schon bald Android 13 erhalten. Aber was ist mit Android 14? Kommt es im September, dann wird es das Update nach offiziellen Angaben nicht geben. Würde man die Update-Garantie um zwei Monate verlängern, gäbe es das Update und die Nutzer hätten zumindest Versions-technisch noch ein weiteres Jahr Freude am Gerät. Ihr seht, die zwei Monate spielen eine große Rolle. Immerhin spricht Google im Support-Center zusätzlich auch davon, die Smartphones ab Auslistung aus dem Google Store für mindestens 18 Monate versorgen zu wollen. Weil das Pixel 4a nach wie vor verfügbar ist, könnte das Problem damit gelöst sein.

Auf diese Betriebssysteme könnt ihr euch freuen

Damit kommen wir dann zu den Ziel-Versionen für die Smartphones. Schauen wir uns einfach mal an, welche Android-Version ihr mit eurem Pixel-Smartphones Stand Heute erwarten könnt:

Pixel 3a: Android 12L

Android 12L Pixel 4: Android 13

Android 13 Pixel 4a: Android 13 / Android 14 (siehe oben)

Android 13 / Android 14 (siehe oben) Pixel 4a 5G: Android 14

Android 14 Pixel 5: Android 14

Android 14 Pixel 5a: Android 14 / Android 15

Android 14 / Android 15 Pixel 6: Möglicherweise Android 15

Das sind wohlgemerkt nur die garantierte Zeiträume und die Liste gilt auch nur dann, wenn Google nichts am Android-Konzept ändert. Vielleicht stellt man ja irgendwann auf einen zweijährigen Takt oder halbjährlichen Takt um. Vielleicht kommt es in Zukunft im Frühjahr und nicht im Herbst. Vielleicht treten andere unvorhersehbare Dinge auf, die eine Android-Version soweit verzögern, sodass es dann doch nicht mehr kommt. Nicht ohne Grund gibt Google ein Datum und keine Zielversion an.

[Google Support]