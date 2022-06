Stadia: Die Free Play Days sind wieder da! Nur an diesem Wochenende könnt ihr einen Top-Titel Gratis zocken

Google bietet Nutzern der Spieleplattform Stadia im Rahmen des Pro-Abonnements schon seit langer Zeit einen großen Schwung kostenloser Titel, die ohne zusätzliche Kosten gezockt werden können. Nur an diesem Wochenende hat man auch etwas für alle anderen Stadia-Fans in petto, nämlich einen zusätzlichen Gratis-Titel. Bei Interesse solltet ihr schnell den Controller schnappen und diese temporäre Voll-Demo nutzen.



Das Preismodell von Stadia mag so manchen potenziellen Nutzer abschrecken, aber spätestens der Blick auf die derzeit 53 kostenlosen Spiele könnte dafür sorgen, der Spieleplattform doch noch einmal eine Chance zu geben. Nur an diesem Wochenende legt man noch einen drauf und bietet zusätzlich einen Titel kostenlos an, der von allen Nutzern Gratis gezockt werden kann. Unabhängig davon, ob ihr Abonnent seid oder die Free-Variante von Stadia verwendet. Allerdings zu anderen Konditionen als bei den gewohnten Aktionen.

Bei dem zusätzlichen kostenlosen Titel im Rahmen der „Stadia Free Play Days“ handelt es sich um Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, das normalerweise mit 62,99 Euro zu Buche schlägt. Allerdings gilt diese Aktion tatsächlich nur bis einschließlich Montag Mittag. Sobald diese Zeitspanne abgelaufen ist, verliert ihr den Zugriff auf das Spiel wieder. Seid ihr angefixt, muss der Titel zum Vollpreis gekauft werden oder ihr hofft darauf, dass es im Rahmen der Pro-Spiele einmal Gratis angeboten wird. Lasst also nicht zuviel Zeit verstreichen und nutzt die kommenden Tage.

Ich denke, als zusätzliches Goodie ist das eine nette Sache und gemeinsam mit den wechselnden kostenlosen Titeln hat man ohnehin stets eine große Auswahl, die für die 9,99 Euro pro Monat geboten werden. Man kann es einfach als ausführliche Demo für dieses Spiel betrachten.

