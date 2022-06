Pixel 6a: Neuer Leak zeigt die Schutzhüllen des Budget-Smartphones – Google scheint Fehler zu wiederholen

Google wird in etwas mehr als einem Monat das neue Pixel 6a auf den Markt bringen, das schon vor längerer Zeit offiziell vorgestellt und im Google Store gelistet wurde. Über das Zubehör in Form Schutzhüllen wurde bisher noch nicht gesprochen, obwohl es gerade bei dieser Generation eine große Rolle spielt. Jetzt hat ein Leaker einiges an Bildmaterial aufgetrieben, das leider nichts Gutes verheißt.



Viele Menschen packen ihr Smartphone in eine Schutzhülle, um es vor Beschädigungen zu schützen oder ein angepasstes Äußeres zu erhalten. Auch Google verkauft seit längerer Zeit Schutzhüllen für die Pixel-Smartphones, die vor allem bei den Generationen mit Fabric-Design begeistern konnten. Doch bei den Pixel 6-Schutzhüllen hält sich die Begeisterung leider in Grenzen, denn sie haben massive Qualitätsprobleme und sind schon nach wenigen Monaten nicht mehr ansehnlich.

Google dürfte sich den Problemen spätestens seit den zahlreichen Nutzerberichten bewusst sein, doch für das 6a war es dann wohl zu spät, auf ein anderes Material zu setzen. Ein Leak gibt uns jetzt einen detaillierten Blick auf zwei der erwarteten drei Schutzhüllen. Sie sehen genauso aus wie die Pixel 6-Schutzhüllen und dürften somit aus dem gleichen Material gefertigt worden sein. Weil sich Pixel 6a und Pixel 6 recht ähnlich sind, war das keine große Überraschung.

Man muss abwarten, bis die ersten Nutzer, Tester oder Leaker eine solche Schutzhülle in die Hände bekommen und mit den Pixel 6-Hüllen vergleichen können, aber nach aktuellem Stand solltet ihr die Vorfreude ein wenig herunterfahren oder als potenzieller Pixel 6a-Käufer schon jetzt nach einer alternativen Schutzhülle Ausschau halten.









Wie viel die Schutzhüllen kosten sollen, welche Farben es geben wird und wann sie erscheinen ist noch nicht final bekannt. Preislich würde ich von 25 bis 30 Euro ausgehen, die Farben dürften sich am Titelbild des Artikels orientieren und erscheinen werden sie wohl gleichzeitig oder sehr zeitnah zum Pixel 6a.

