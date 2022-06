Pixel 6a: Googles neues Budget-Smartphone im Hands-on, Kamerabilder, die Schutzhüllen & Pixel 6-Vergleich

In weniger als vier Wochen wird Google das Pixel 6a in den Verkauf bringen, das von vielen Beobachtern schon sehnsüchtig erwartet wird und aufgrund des großen Bruders eine hohe Messlatte erklimmen muss. In diesen Tagen gibt es viele neue Informationen zu dem Smartphone, das zwar schon offiziell vorgestellt wurde, aber noch längst nicht alles offenbar hat. Ein neues Hands-on, Bilder von den Schutzhüllen sowie ein Pixel 6-Vergleich sollen das ändern.



Das Pixel 6a wird bereits von vielen potenziellen Käufern erwartet, denn mit dem großen Bruder Pixel 6 hat Google ein sehr populäres und starkes Smartphone auf den Markt gebracht, das die Erwartungen an den Budget-Ableger nach oben schraubt. Durch das in vielen Ländern übersprungene Pixel 5a hat sich außerdem ein kleines Pixel a-Vakuum gebildet, sodass noch mehr Nutzer zugreifen könnten. Und alle Bilder, Spezifikationen sowie offizielle Informationen lassen großes hoffen.

Obwohl Google das Pixel 6a schon offiziell vorgestellt hat und das Smartphone auch im Google Store gelistet ist, gibt es noch einige Lücken, die in diesen Tagen von Leakern gefüllt werden. Weil vermutlich ein Händler in Malaysia einige Kunden zu früh bedacht hat, ist das Smartphone dort in mehrfacher Ausführung im Umlauf und wird auf einigen national großen YouTube-Kanälen präsentiert. Durch die Verfügbarkeit des vermutlich finalen Produkts gab es sogar schon einen Vergleich mit dem Pixel 6.

Auch die vermeintlich langweiligen Schutzhüllen sind bei dieser Generation ein großes Thema, denn sie dürfen schon jetzt als größte Schwachstelle des Pixel 6 gesehen werden – und leider wird Google es mit dem Pixel 6a nicht besser machen. Hier findet ihr alle wichtigen neuen Informationen der letzten Tage.









Hands-on Videos

Das Smartphone ist in der vermutlich finalen Version bereits in Malaysia angeboten worden und hat sich mehrfach bei YouTubern gezeigt, die uns einen etwas genaueren Blick auf das Pixel 6a ermöglichen. Beim neuesten Hands-on gibt es auch erstmals Bilder von der Pixel 6a-Kamera zu sehen, die wenig überraschend eine sehr gute Qualität aufweisen und an dieser Stelle nicht auf die Stärken des Pixel 6 verzichten müssen. Auf die des Pixel 6 Pro mit der zusätzlichen Linse hingegen schon.

Die Spezifikationen sind hinlänglich bekannt, sodass ihr euch einfach mit den folgenden beiden Videos einen Eindruck verschaffen könnt. Mehr Informationen findet ihr in diesem Artikel.

Vergleich mit dem Pixel 6

Und wenn das Pixel 6a schon mal in den Händen liegt, kann man es auch mit dem Pixel 6 vergleichen. Genau das hat ein YouTube bereits getan und die beiden Smartphones aus allen Richtungen nebeneinander gehalten. Leider hört der Vergleich an dieser Stelle schon wieder auf, aber es ist der letzte wichtige Eindruck der Größe des Smartphones, der Ähnlichkeit zum großen Bruder und dem Gesamteindruck. Eine vollständige Galerie und ein Video findet ihr in diesem Artikel.









Pixel 6a Schutzhüllen

Über die Schutzhüllen des Pixel 6a hat Google bisher nicht gesprochen, wohl aus gutem Grund. Denn so wie die Smartphones, werden sich auch die Schutzhüllen stark am großen Bruder orientieren – was in diesem Fall nicht die beste Idee ist. Die Pixel 6-Hüllen haben eine sehr schlechte Qualität, leiden schon nach wenigen Monaten unter Verfärbungen, Blasenbildungen, Ausfransungen und können im schlechtesten Fall sogar das Smartphone beschädigen.

Wer dennoch Interesse an einer solchen Schutzhülle hat und diese am Besten wie den eigenen Augapfel beschützen will, etwa durch Fernhalten von der Sonne, findet im folgenden Artikel viele weitere Bilder der Schutzhüllen sowie Informationen zu den verfügbaren Farben. Der Preis der Pixel 6-Hüllen liegt bei 29 Euro, sodass man sich beim Pixel 6a wohl in ähnlicher Richtung orientieren wird. Vielleicht aufgrund der kleineren Größe und des Budget-Charakters 25 Euro.

» Das sind die Pixel 6a-Schutzhüllen