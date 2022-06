Pixel 6a vs Pixel 6 Pro: Die Smartphones im Vergleich – Video zeigt Googles Geräte nebeneinander (Galerie)

Die Pixel 6-Smartphones sind seit weit über einem halben Jahr auf dem Markt und langsam drängen sich die Nachfolger und Ableger in den Vordergrund, die in nächster Zeit in den Verkauf gehen werden. Das Pixel 6a als Budget-Ableger hat sich bereits mehrfach in den Händen von Leakern gezeigt und jetzt gibt es einen schnellen Vergleich zwischen den beiden Smartphones: Pixel 6a vs. Pixel 6 Pro.



Google hat mit den Pixel 6-Smartphones einen Volltreffer gelandet, doch in der schnelllebigen Tech-Welt kann das Gerät schon gut acht Monate nach dem Verkaufsstart einiges von seinem Glanz verlieren, weil die Nachfolger vor der Tür stehen. Das Pixel 7 wurde von Google bereits offiziell angekündigt (wobei die Existenz des Smartphones selbst natürlich keine Überraschung war) und mit dem Pixel 6a kommt Ende nächsten Monats ein Budget-Ableger auf den Markt, der mit starken Spezifikationen überzeugen kann.

Als interessierter Pixel-Käufer steht man also schon jetzt vor der Wahl, ob man noch zum Pixel 6 greifen, schon das Pixel 6a ins Auge fassen oder gar auf das Pixel 7 warten soll. Wer sich für die Pro-Versionen interessiert, kann das Pixel 6a schon einmal gedanklich von der Liste streichen. Es läuft also auf Pixel 6 vs. Pixel 6a hinaus. Bei einer guten Aktion sind beide Smartphones preislich sehr nah beieinander, das Pixel 6a bringt starke Spezifikationen mit und sieht dem großen Bruder auch noch zum Verwechseln ähnlich.

Wir haben euch bereits den direkten Vergleich zwischen Pixel 6a und Pixel 6 (Pro) gezeigt, der rein auf den technischen Daten basiert. Jetzt hat ein YouTuber ein Pixel 6a in die Finger bekommen, es erst vor wenigen Tagen in einem kurzen Hands-on Video gezeigt (siehe unten) und es zumindest für einen kurzen Zeitraum dem leider abgeschaltet Pixel 6 Pro gegenübergestellt. Hier findet ihr einige Vergleichsbilder.

















Die Gegenüberstellung beginnt ab Minute 2:40. Ein Vergleich zwischen Pixel 6 und Pixel 6a wäre sicherlich interessanter gewesen, aber das hat der YouTuber nicht in seinem Fundus gehabt. Zwischen dem Pro-Modell und dem Budget-Ableger gibt es einen deutlich sichtbaren Größenunterschied, den sich so mancher Nutzer mit Wunsch nach einem kleineren Gerät aber vielleicht noch etwas größer vorgestellt hätte. Sichtbar wird das vor allem an der Höhe des Geräts und dem Umfang der Kameraleiste auf der Rückseite.

Leider ist das Pixel 6 Pro nicht eingeschaltet, sodass sich die Vorderseite abseits der vollständigen Gerätemaße nur schwerlich vergleichen lässt. Weil es sich bei dem Pixel 6a wohl noch um eine Vorabversion handelt und mit Sicherheit nicht die aktuellste Software installiert ist, wäre ein Benchmark-Vergleich oder Ähnliches derzeit noch nicht aussagekräftig, einen solchen wird es aber ziemlich sicher in den Tagen rund um den Verkaufsstart des Budget-Smartphones geben.

Die Wahl wird nicht leichtfallen: Das vermeintlich schwächere Smartphone, das aber acht Monate länger mit Updates versorgt wird und weniger kostet, oder den großen Bruder mit der besseren Ausstattung, aber schon einer sehr leichten (wirklich sehr leichten aufgrund der angekündigten Nachfolger) Alterserscheinung.