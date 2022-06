Pixel 6a: Neuer Leak zeigt Googles kommendes Budget-Smartphone – das sind die offiziellen Produktfotos

Wir befinden und mit dem Pixel 6a etwa in der Halbzeit zwischen Präsentation und Verkaufsstart – beides knapp fünf Wochen entfernt. Dennoch wird das Smartphone weiterhin geleakt und zeigt sich jetzt auf vielen neuen Bildern, die dem offiziellen Pressematerial entstammen dürften, das bisher noch nicht veröffentlicht wurde. Durchaus einen Blick wert, falls ihr bald zuschlagen möchtet.



Die Messlatte für das Pixel 6a könnte kaum höher hängen, denn nach dem Erfolg der Pixel 6-Smartphones sind auch die Erwartungen an den Budget-Ableger sehr hoch, der noch dazu ein Fernduell mit dem ebenfalls am Horizont bereits sichtbaren Pixel 7 führt. In den letzten Tagen gab es eine Reihe von Hands-on-Videos mit dem Smartphone, bei denen die Herkunft der Geräte nicht geklärt ist. Jetzt geht es mit zahlreichen neuen offiziellen Bildern, die bisher aber noch zurückgehalten wurden, wieder gemächlicher zu.

Schaut euch den gesamten Thread bei Twitter an, der in vielen einzelnen Tweets zahlreiche Bilder enthält. Viel Neues gibt es nicht zu sehen, denn das Gerät wurde ja bereits angekündigt, offiziell gezeigt und ist auch im Google Store mit allen Details gelistet. Es geht lediglich um weitere Perspektiven, Eindrücke und die beliebten Real World-Bilder, die das Design der Smartphones unterstreichen sollen. Viel mehr werden wir auch nach dem Release nicht zu sehen bekommen.

» Google Play Store Aktion: Diese 68 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

» Stadia: Die Free Play Days sind wieder da! Nur dieses Wochenende (ab heute) gibt es einen Top-Titel Gratis