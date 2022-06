Android 13: Google veröffentlicht die dritte dritte Beta für alle Pixel-Smartphones – Neuerungen & Downloadlinks

Google legt mit der Android 13 Beta ein hohes Tempo vor und hat gestern Abend eine weitere Beta veröffentlicht – die dritte innerhalb von nur einer Woche. Doch anders als der Rollout am vergangenen Wochenende bringt das Update auf Android 13 Beta 3.2 eine Reihe von Verbesserungen in Form von Bugfixes mit, die die dringendsten Probleme der Pixel-Nutzer beheben.



Man kann nicht sagen, dass Google es in diesem Jahr ruhig angehen lässt, denn das Android Beta-Programm wurde sehr intensiv genutzt, unter anderem von Android 12L und Android 12 QPR3. Aber auch die Android 13 Beta schreitet schnell voran und erhält jetzt bereits das dritte Update innerhalb von nur einer Woche. Die letztwöchige Android 13 Beta 3 brachte leider einige Probleme mit sich, die man jetzt mit der Android 13 Beta 3.2 behebt.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Zurück-Geste in einigen Apps nicht funktionierte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Einstellungsseite „Auf einen Blick“ beim Scrollen inkonsistent zusammenbrach.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem einige Apps beim Öffnen sofort abstürzten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Mikrofon während der nicht verwandten Verwendung des Geräts unerwartet ein- und ausgeschaltet wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Google Fotos-App häufig abstürzte.

Es sind keine gravierenden Probleme, aber dennoch sehr nervige Dinge, die den Smartphone-Alltag erheblich negativ beeinflussen können – was in einem so weit fortgeschrittenen Beta-Programm eigentlich nicht passieren sollte. Gut, dass man da nochmal so schnell nachlegt und nach dem Feedback-Update am Wochenende bereits die dritte dritte Beta ausrollt. Nicht ausgeschlossen, dass es noch eine Android 13 Beta 3.3 geben wird, bevor man im Juli mit der Beta 4, die wohl die letzte ist, startet.

