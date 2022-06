Android 13: Alle wichtigen Neuerungen im Überblick – schnelles Hands-on mit der dritten Beta-Version (Video)

Google hat am Mittwoch die dritte Android 13 Beta veröffentlicht, die entgegen der Ankündigung wieder einige neue Features für die Pixel-Smartphones im Gepäck hatte. Wir haben euch bereits die wichtigsten Neuerungen in Android 13 Beta 3 gezeigt und jetzt folgt eine kurze Zusammenfassung in Videoform, bei der ihr alle Neuerungen in Aktion sehen könnt. Ein Video sagt mehr als Tausend Bilder und ein Hands-on mehr als jede Ankündigung. Die wichtigsten Neuerungen in Android 13 Beta 3 im schnellen Video-Überblick.



Die dritte und vorletzte Android 13 Beta ist da und bringt auch nach den ersten beiden Betas und vorherigen Developer Previews noch einmal einen Schwung an Verbesserungen mit, die auch an der Oberfläche sichtbar sind. So gibt es ein verbessertes Akku-Widget, einen angepassten Pixel Launcher für Tablets und sogar eine vergrößerte Navigationsleiste. Letztes ist schon eine größere Änderung, die man durchaus hätte ankündigen können und die Nutzung für manche Nutzer erleichtern könnte.

Eine vollständige Übersicht der wichtigsten Verbesserungen findet ihr in diesem Artikel, inklusiver aller Screenshots. Im Video wird die neue Universal-Suche gezeigt, die sowohl das Smartphone als auch die installierten Apps und das Web durchsuchen kann. Mit dem jüngsten kamen die Vorschläge aus dem Web dazu. Außerdem sehen wir das neue Fingerabdrucksensor-Setup im Einsatz, das für eine verbesserte Erkennung sorgen soll.

Erst mit der vierten Beta wird sich zeigen, welche Neuerungen es dann tatsächlich in der finalen Version auf die Smartphones aller Nutzer schaffen. Denn immer wieder kommt es vor, dass einige neue Funktionen in letzter Sekunde zurückgezogen werden und es erst in die nächste Version schaffen, mit einem Feature Drop ausgerollt werden oder vollständig entfernt werden. Auch aus diesem Grund ist die Teilnahme am Beta-Programm interessant, weil man immer wieder Features zu sehen bekommt, die es später nicht mehr in der Form gibt.









Die Zeitstempel des Videos:

1:03 – Platform Stability and what that means for you

1:53 – Universal device search returns and brings new features

2:43 – New fingerprint enrollment UI

3:56 – Thicker gesture navigation bar

4:58 – Yet MORE media player tweaks

5:42 – Miscellaneous tweaks and tuning

6:50 – Outro and how to get our EXCLUSIVE wallpapers

Die vierte und womöglich letzte Beta wird für Juli erwartet. Anschließend sollte ein Release Candidate folgen, der dem finalen Rollout entspricht und letzte Probleme beheben soll. Große Änderungen und Verbesserungen sind nicht mehr zu erwarten, sodass die dritte Beta vielleicht schon der wichtigste Schritt vor dem finalen Rollout ist.

