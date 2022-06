Android 13: Google veröffentlicht dritte Beta für alle Pixel-Smartphones – Neuerungen & Downloadlinks

Google rast durch die Versionen und hat vor wenigen Minuten die dritte Android 13 Beta>/a> veröffentlicht. Die neue Version steht ab sofort zum Download zur Verfügung und erreicht als großen Zwischenschritt offiziell die „Plattformstabilität“ – fast zwei Monate früher als Android 12. Die Android 13 Beta 3 kann ab sofort über den Beta-Kanal auf den Pixel-Smartphones ausprobiert werden und dürfte einige versteckte Neuerungen im Gepäck haben.





Es gibt eine neue Android 13 Beta. Nachdem Google im Mai die zweite und nur zwei Wochen später eine zweite zweite Beta (Beta 2.1) veröffentlicht hat, legt man jetzt schon Anfang Juni mit der Android 13 Beta 3 nach. Offiziell hat man keine Änderungen oder Neuerungen verkündet, aber diese werden vermutlich dennoch unter der Haube reichlich vorhanden sein und erst im Laufe der nächsten Stunden von den fleißigen Spürnasen entdeckt.

This is the time to begin final testing and development work needed to ensure that a compatible version of your app will be ready for users at the final release to the ecosystem. Android 13 will provide a standard API level at this time.