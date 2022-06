Android 12 & Android 13: Google beendet die Android 12 Beta für alle Pixel-Smartphones; verlassen jetzt möglich

Google hat gestern Abend das große Update für die Pixel-Smartphones veröffentlicht, das aus Sicherheitsupdate, Bugfixes und Pixel Feature Drop bestand. Doch der Rollout bringt nicht nur Neuerungen, sondern schließt auch das erfolgreiche Kapitel von Android 12. Die letzte Beta-Phase ist durchlaufen und alle Nutzer werden das Beta Program in Kürze verlassen müssen, um bei Interesse zu Android 13 zu wechseln.



Das Pixel Feature Drop Update vom Juni trägt intern die Bezeichnung „Android 12 QPR3“ und durchlief erstmals in der Geschichte des Betriebssystems ein Beta-Programm. Dieses wird mit dem Rollout für alle Nutzer beendet und in Kürze offiziell geschlossen. Gleichzeitig ist es auch das Ende für das große Android 12 Beta-Program, das aus der Android 12 Beta, der Android 12L Beta und zuletzt der QPR-Beta bestand. Jetzt ist alles durchlaufen und mit Android 13 steht der Nachfolger vor der Tür.

Nach dem gestern ausgerollten Update können alle Nutzer das Beta Program ohne Weiteres verlassen. Tun sie das nicht von selbst, wird es im Laufe der nächsten Wochen automatisch geschehen. Diese sind dann wieder auf der stabilen Version unterwegs, so wie die Masse der Nutzer. Möchtet ihr direkt in die Android 13 Beta wechseln, muss ebenfalls der Zwischenschritt des Verlassens der Android 12 Beta und die Aufnahme in die Android 13 Beta durchgeführt werden.

Das nächste Pixel Feature Drop wird für Anfang September erwartet und damit ziemlich genau zum gleichen Zeitpunkt wie die stabile Version von Android 13. Vermutlich wird es daher in den nächsten drei Monaten keine QPR Beta geben, die parallel zur Android 13 Beta läuft. Ab September könnte dann wieder ein L-Release oder das QPR für Dezember gestartet werden. Alles klar? 🙂

