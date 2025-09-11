Google Play Store Aktion: Diese 83 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Am Donnerstag hält der Google Play Store viele vorübergehend kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper bereit – schaut mal herein.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 09.09.2025

Android: Euer Smartphone warnt euch heute ab 11 Uhr mit Tonsignal – alle Infos zum bundesweiten Warntag (Video)

Apps
Offline Password Manager
Offline Password Manager
Download QR-Code
Offline Password Manager
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Equalizer Bass Booster Pro
Equalizer Bass Booster Pro
Download QR-Code
Equalizer Bass Booster Pro
Entwickler: WetcRun
Preis: Kostenlos
Equalizer & Bass Booster Pro
Equalizer & Bass Booster Pro
Download QR-Code
Equalizer & Bass Booster Pro
Entwickler: WetcRun
Preis: Kostenlos
Equalizer FX Pro
Equalizer FX Pro
Download QR-Code
Equalizer FX Pro
Entwickler: WetcRun
Preis: Kostenlos
Equalizer Bass Booster Pro
Equalizer Bass Booster Pro
Download QR-Code
Equalizer Bass Booster Pro
Entwickler: WetcRun
Preis: Kostenlos
Equalizer - Bass Booster pro
Equalizer - Bass Booster pro
Download QR-Code
Equalizer - Bass Booster pro
Entwickler: WetcRun
Preis: Kostenlos
Equalizer - Bass Booster Pro
Equalizer - Bass Booster Pro
Download QR-Code
Equalizer - Bass Booster Pro
Entwickler: WetcRun
Preis: Kostenlos
Volume Booster Max Pro
Volume Booster Max Pro
Download QR-Code
Volume Booster Max Pro
Entwickler: WetcRun
Preis: Kostenlos
Dreilösen: Dreiecksrechner
Dreilösen: Dreiecksrechner
Download QR-Code
Dreilösen: Dreiecksrechner
Entwickler: Mitch Besser
Preis: Kostenlos
AppLock PRO (Sicher & Privat)
AppLock PRO (Sicher & Privat)
Download QR-Code
AppLock PRO (Sicher & Privat)
Entwickler: Apps360 Team
Preis: Kostenlos
QR- und Barcode-Scanner PRO
QR- und Barcode-Scanner PRO
Download QR-Code
QR- und Barcode-Scanner PRO
Entwickler: Apps360 Team
Preis: Kostenlos
Tech VPN Pro / Protect Privacy
Tech VPN Pro / Protect Privacy
Download QR-Code
Tech VPN Pro / Protect Privacy
Entwickler: Xylo Solution LLC
Preis: Kostenlos
Full Battery Alarm
Full Battery Alarm
Download QR-Code
Full Battery Alarm
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Clock Widget - Word Clock
Clock Widget - Word Clock
Download QR-Code
Clock Widget - Word Clock
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
DogTok - Dog Translator Pro
DogTok - Dog Translator Pro
Download QR-Code
DogTok - Dog Translator Pro
Entwickler: Ai Apps SRL
Preis: Kostenlos
Spanische Verben Pro
Spanische Verben Pro
Download QR-Code
Spanische Verben Pro
Entwickler: Appicenter LLC
Preis: Kostenlos
Deutsche Verben Pro
Deutsche Verben Pro
Download QR-Code
Deutsche Verben Pro
Entwickler: Appicenter LLC
Preis: Kostenlos
Italienische Verben Pro
Italienische Verben Pro
Download QR-Code
Italienische Verben Pro
Entwickler: Appicenter LLC
Preis: Kostenlos
Französische Verben Pro
Französische Verben Pro
Download QR-Code
Französische Verben Pro
Entwickler: Appicenter LLC
Preis: Kostenlos
Site Report Pro - Audit
Site Report Pro - Audit
Download QR-Code
Site Report Pro - Audit
Entwickler: Appculus – Audit, Inspection, Checklists & Utility
Preis: Kostenlos
Watch Faces
Sprint Watch Face
Sprint Watch Face
Download QR-Code
Sprint Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Dual Tone: Watch face
Dual Tone: Watch face
Download QR-Code
Dual Tone: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Material You Watch Face
Material You Watch Face
Download QR-Code
Material You Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
ATHLETIC Digital Watch Face
ATHLETIC Digital Watch Face
Download QR-Code
ATHLETIC Digital Watch Face
Entwickler: LIBERTY WATCH FACES™
Preis: Kostenlos
MOON KNIGHT Digital Watch Face
MOON KNIGHT Digital Watch Face
Download QR-Code
MOON KNIGHT Digital Watch Face
Entwickler: LIBERTY WATCH FACES™
Preis: Kostenlos
Shark Fin - Zifferblatt
Shark Fin - Zifferblatt
Download QR-Code
Shark Fin - Zifferblatt
Entwickler: Time Design
Preis: Kostenlos

NotebookLM: Neue Funktion erstellt Karteikarten für das einfache Lernen – Flashcards werden ausgerollt (Video)

Pixel-Smartphones: Google verdoppelt Verkaufszahlen, Apple verliert Marktanteile, Samsung stagniert




pixel 10 pro aktion

Spiele
Water Sort Puzzle - Premium
Water Sort Puzzle - Premium
Download QR-Code
Water Sort Puzzle - Premium
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
Word Connect - Fun Puzzle Game
Word Connect - Fun Puzzle Game
Download QR-Code
Word Connect - Fun Puzzle Game
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
AllRPG: Reboot
AllRPG: Reboot
Download QR-Code
AllRPG: Reboot
Entwickler: Nomad Game
Preis: Kostenlos
RUSTY: Island Survival Pro
RUSTY: Island Survival Pro
Download QR-Code
RUSTY: Island Survival Pro
Entwickler: Not Found Games
Preis: Kostenlos
Ein Schiff bauen VIP
Ein Schiff bauen VIP
Download QR-Code
Ein Schiff bauen VIP
Entwickler: pixelstar
Preis: Kostenlos
Cytus II
Cytus II
Download QR-Code
Cytus II
Entwickler: RAYARK
Preis: Kostenlos
Live or Die: Überleben Pro
Live or Die: Überleben Pro
Download QR-Code
Live or Die: Überleben Pro
Entwickler: Not Found Games
Preis: Kostenlos
Zombie Age 3 Premium: Survival
Zombie Age 3 Premium: Survival
Download QR-Code
Zombie Age 3 Premium: Survival
Entwickler: DIVMOB
Preis: Kostenlos
Cooking Kawaii: Küche
Cooking Kawaii: Küche
Download QR-Code
Cooking Kawaii: Küche
Entwickler: CSCMobi Studios
Preis: Kostenlos
Speed Math - Mini Math Games
Speed Math - Mini Math Games
Download QR-Code
Speed Math - Mini Math Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Monster-Killer Pro Attentäter
Monster-Killer Pro Attentäter
Download QR-Code
Monster-Killer Pro Attentäter
Entwickler: ITPINI OU
Preis: Kostenlos
Rogue Hearts
Rogue Hearts
Download QR-Code
Rogue Hearts
Entwickler: Ninetail Games
Preis: Kostenlos
Spelling Master - Quiz Games
Spelling Master - Quiz Games
Download QR-Code
Spelling Master - Quiz Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Guardian War: Ultimate Edition
Guardian War: Ultimate Edition
Download QR-Code
Guardian War: Ultimate Edition
Entwickler: Putaleng
Preis: Kostenlos
FASTAR VIP - Rhythm Game
FASTAR VIP - Rhythm Game
Download QR-Code
FASTAR VIP - Rhythm Game
Entwickler: NextDoors
Preis: Kostenlos
Slime Legends - Survivor
Slime Legends - Survivor
Download QR-Code
Slime Legends - Survivor
Entwickler: Fori Studio
Preis: Kostenlos
Merge Cafe Premium -Home Decor
Merge Cafe Premium -Home Decor
Download QR-Code
Merge Cafe Premium -Home Decor
Entwickler: CSCMobi Studios
Preis: Kostenlos
Merge City Premium -Home decor
Merge City Premium -Home decor
Download QR-Code
Merge City Premium -Home decor
Entwickler: CSCMobi Studios
Preis: Kostenlos
Trivia Master - Quiz Games
Trivia Master - Quiz Games
Download QR-Code
Trivia Master - Quiz Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Undead City: Survivor Premium
Undead City: Survivor Premium
Download QR-Code
Undead City: Survivor Premium
Entwickler: Unimob Global
Preis: Kostenlos
Autobahn-Spiel
Autobahn-Spiel
Download QR-Code
Autobahn-Spiel
Entwickler: AK Studio Mobile
Preis: Kostenlos
Block Blast - A Retro Game
Block Blast - A Retro Game
Download QR-Code
Block Blast - A Retro Game
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Logo Guess Challenge
Logo Guess Challenge
Download QR-Code
Logo Guess Challenge
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Bulbs - A game of lights
Bulbs - A game of lights
Download QR-Code
Bulbs - A game of lights
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Crazy Calculator Game
Crazy Calculator Game
Download QR-Code
Crazy Calculator Game
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Fortress2
Fortress2
Download QR-Code
Fortress2
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Space Rush
Space Rush
Download QR-Code
Space Rush
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Emoji Guess Challenge
Emoji Guess Challenge
Download QR-Code
Emoji Guess Challenge
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Tap Rush - Reflex Game
Tap Rush - Reflex Game
Download QR-Code
Tap Rush - Reflex Game
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Jewels Planet - Match 3 Jewels
Jewels Planet - Match 3 Jewels
Download QR-Code
Jewels Planet - Match 3 Jewels
Entwickler: A.V.A - puzzles games
Preis: Kostenlos
Cell Clone Wars:Pro
Cell Clone Wars:Pro
Download QR-Code
Cell Clone Wars:Pro
Entwickler: GOZIPGAMES
Preis: Kostenlos

Icon Packs
Win10 Flat - Icon Pack
Win10 Flat - Icon Pack
Download QR-Code
Win10 Flat - Icon Pack
Entwickler: Olivera Onias Design
Preis: Kostenlos
Plax - Icon Pack
Plax - Icon Pack
Download QR-Code
Plax - Icon Pack
Entwickler: Olivera Onias Design
Preis: Kostenlos
Win Circle - Icon Pack
Win Circle - Icon Pack
Download QR-Code
Win Circle - Icon Pack
Entwickler: Olivera Onias Design
Preis: Kostenlos
Salpicons - Icon Pack
Salpicons - Icon Pack
Download QR-Code
Salpicons - Icon Pack
Entwickler: Olivera Onias Design
Preis: Kostenlos
WhatsArt - Icon Pack
WhatsArt - Icon Pack
Download QR-Code
WhatsArt - Icon Pack
Entwickler: Olivera Onias Design
Preis: Kostenlos
Pixel Net White - Icon Pack
Pixel Net White - Icon Pack
Download QR-Code
Pixel Net White - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Ramka - Icon pack
Ramka - Icon pack
Download QR-Code
Ramka - Icon pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Roui - Icon Pack
Roui - Icon Pack
Download QR-Code
Roui - Icon Pack
Entwickler: Olivera Onias Design
Preis: Kostenlos
OS Round - Icon Pack
OS Round - Icon Pack
Download QR-Code
OS Round - Icon Pack
Entwickler: Olivera Onias Design
Preis: Kostenlos
Pixel Pie 3D - Icon Pack
Pixel Pie 3D - Icon Pack
Download QR-Code
Pixel Pie 3D - Icon Pack
Entwickler: Olivera Onias Design
Preis: Kostenlos
Cubic Light - 3D Icon Pack
Cubic Light - 3D Icon Pack
Download QR-Code
Cubic Light - 3D Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Linios Purple - Icon Pack
Linios Purple - Icon Pack
Download QR-Code
Linios Purple - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Purple - Icon Pack
Purple - Icon Pack
Download QR-Code
Purple - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Yellow - Icon Pack
Yellow - Icon Pack
Download QR-Code
Yellow - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
You-R Circle Icon Pack
You-R Circle Icon Pack
Download QR-Code
You-R Circle Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
SunLine - Yellow Icon Pack
SunLine - Yellow Icon Pack
Download QR-Code
SunLine - Yellow Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Real3D - Icon Pack
Real3D - Icon Pack
Download QR-Code
Real3D - Icon Pack
Entwickler: Olivera Onias Design
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Unreal Space HD
Download QR-Code
Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
Download QR-Code
Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
Download QR-Code
Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
Download QR-Code
Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
Download QR-Code
Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Download QR-Code
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
Download QR-Code
BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
Download QR-Code
WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Download QR-Code
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

» GWB: Die Aktionen der letzten Tage im Play Store

Wenn du keine Play Store-Aktionen im GWB-Stream sehen möchtest, kannst du sie jetzt einfach dauerhaft ausblenden
Ich möchte keine Play Store Aktion-Artikel mehr sehen | Play Store Aktion-Artikel wieder anzeigen

» RSS-Feed ohne die Play Store Aktion-Artikel


