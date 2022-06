Pixel Watch: Google arbeitet an vielen Armbändern – das ist geplant & so könnten sie aussehen (Video)

Google darf die Markteinführung der ersten Pixel Watch nicht verhauen und will diesen mit zahlreichen verfügbaren Armbändern anschieben, über die in den letzten Tagen erste Informationen aufgetaucht sind. Echte Fotos gibt es bisher noch nicht, aber dafür eine Reihe von Vergleichsbildern von anderen Herstellern, die zeigen, was uns im Herbst für die Pixel Watch erwarten könnte.



Bei Smartwatches kommt es nicht nur auf die inneren Werte an, sondern sowohl beim Gerät selbst als auch beim Armband auf die äußere Erscheinung. Eine Armbanduhr kauft man sich häufig auch nach Design und nicht nach Funktion, sodass es naheliegt, dass das bei Smartwatches nicht grundsätzlich anders ist – wenn auch wahrscheinlich mit einer anderen Gewichtung. Vor wenigen Tagen haben wir darüber berichtet, dass Google viele Pixel Watch-Armbänder in Planung hat, die auf verschiedene Materialien und wohl auch Designs setzen.

Weil Armbänder keine langwierigen Zertifizierungen durchlaufen müssen und deutlich schneller produziert werden können, gibt es bisher noch keine echten Fotos der Armbänder. Basierend auf den bisherigen Informationen und im Vergleich mit Armbändern der Pixel Watch sowie den Fitbit Smartwatches kann man sich aber dennoch einen Eindruck verschaffen. Dabei gebt es hauptsächlich um die Wahl des Materials, das sich in Tragekomfort, Verschluss und natürlich auch dem Preis unterscheidet.

In Planung sind die folgenden Armbänder:

Mesh-Band aus Edelstahl

Gliederarmband

2 Lederriemen

Stoffband

Stretchband

Silikonband

Auf dem ersten folgenden Bild seht ihr das Apple Watch Milanese Loop sowie das Link Bracelet. Auf dem zweiten Bild ist das Apple Watch Braided Solo Loop und das Fitbit Woven Band. Im Video gibt es viele weitere Bilder von verschiedenen Materialien, mit denen wir rechnen können. Vermutlich wird Google auch Dritte an Bord holen, um mittelfristig eine große Armband-Auswahl bieten zu können.