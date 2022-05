Pixel 6a vs. Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Googles Smartphones im Vergleich – so schlägt sich der günstigere Neuling

Bei der Flut an neuen Produkten kann man fast vergessen, dass Google am Mittwoch auch das neue Budget-Smartphone Pixel 6a angekündigt hat, das in einigen Wochen auf den Markt kommen soll und schon jetzt mit allen Details im Google Store gelistet ist. Dadurch ergibt sich die Gelegenheit, das neue Smartphone umfangreich mit den beiden großen Brüdern Pixel 6 und Pixel 6 Pro zu vergleichen.



Vielleicht hat sich Google gestern keinen Gefallen damit getan, dass man zukünftige Produkte wie das Pixel 7 oder das Pixel Tablet kurz nach der Präsentation des Pixel 6a auf der großen Bühne gezeigt hat. Dadurch ist das neue Budget-Smartphone ein wenig untergegangen, aber dennoch dürfte es sich nach dem Verkaufsstart großer Popularität erfreuen, denn es geht als Ableger der äußerst erfolgreichen Pixel 6-Serie an den Start und bietet eine ähnliche Leistung zu einem günstigeren Preis.

Offiziell lässt sich das Pixel 6a bisher noch nicht vorbestellen, doch im Google Store ist es bereits ausführlich mit allen Details gelistet, sodass es sich sehr gut mit den beiden großen Brüdern vergleichen lässt. Preislich liegt das Pixel 6a aufgrund der aktuellen Pixel 6-Preissenkung gerade einmal 110 Euro unter dem großen Bruder und bietet eine ähnliche Leistung. Abstriche muss man beim Hauptspeicher und beim RAM sowie natürlich der Displaygröße machen. Zwischen den drei Smartphones liegt der Sprung jeweils bei 0,3 Zoll.

Vergleicht einfach selbst und trefft vielleicht schon eine Vorentscheidung. Sobald das Smartphone verfügbar ist, werden wir hier im Blog natürlich auch über umfangreiche Real World-Vergleichstests berichten. Erst einmal gibt es die lange Reihe der nackten Zahlen und Leistungen, bei denen sich das Pixel 6a nicht verstecken muss.









