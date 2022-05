Pixel Tablet: Google kündigt überraschend das erste Pixel Tablet mit Tensor-Chip an; kommt nicht vor 2023

Google hat während der Keynote der Entwicklerkonferenz Google I/O ein wahres Pixel-Feuerwerk gestartet und dabei nicht nur die erwarteten Produkte angekündigt, sondern auch die eine oder andere Überraschung aus dem Hut gezaubert. Wir haben euch bereits die ersten Bilder der Pixel 7-Smartphones gezeigt und nur wenige Momente später hat man nochmal nachgelegt: Google hat der erste Pixel Tablet angekündigt!



Google hat die Tablets wieder für sich entdeckt und es ist keine Überraschung, dass man früher oder später selbst in diesen Markt einsteigen wird, das haben wir hier im Blog schon mehrfach zur Sprache gebracht. Gerade erst wurde die neue Android 13 Beta 2 veröffentlicht, bei der sich viele Verbesserungen vor allem um die Tablet-Optimierungen drehten, und so war ein neues Tablet in der Android 13-Generation erwartbar. Zumindest die Ankündigung fällt in diesen Zeitraum.

Überraschend hat man eine Vorschau auf das erst Pixel Tablet gegeben, das derzeit weder eine offizielle Bezeichnung hat, noch als offizielles Produkt beschrieben wurde. Das Design kann sich noch ändern, das Tablet soll erst 2023 erscheinen. Verraten hat man lediglich, dass der Tensor-Prozessor wieder verbaut sein wird, was keine große Überraschung ist. Gut möglich, dass das Tablet nicht vor Frühjahr / Sommer 2023 kommt und dann schon die Luft von Android 14 schnuppern kann.

Schaut euch das folgende Bild sowie das veröffentlichte Video an, um einen ersten kurzen Einblick zu erhalten. Ich denke, dass man sich für das Design grundsätzlich bereits festgelegt hat, aber einzelne Details, Formen und die Farben sollte man jetzt noch nicht zu sehr beachten. Freut euch einfach darauf, falls Interesse besteht, dass Google endlich wieder ein Tablet auf den Markt bringen wird.









» Android 13: Google veröffentlicht zweite Beta für alle Pixel-Smartphones – alle Neuerungen & Downloadlinks

» Pixel 7 & Pixel 7 Pro: Überraschung! Google zeigt die neuen Smartphones erstmals offiziell auf vielen Bildern